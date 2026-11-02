ADNEC Group entame le mois de novembre avec deux des plus grands événements mondiaux des secteurs de l’énergie et du tourisme

ADNEC Group entame le mois de novembre avec deux des plus grands événements mondiaux des secteurs de l’énergie et du tourisme

International EchoNews
Par Plumes
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ADNEC Group entame le mois de novembre avec deux des plus grands événements mondiaux des secteurs de l’énergie et du tourisme

 

ADNEC Group, filiale de Modon, entame le mois de novembre en accueillant, au cours d’une même semaine, deux événements internationaux d’envergure mondiale.ADIPEC 2026, considéré comme le plus grand événement mondial dédié à l’industrie énergétique, sera organisé au Centre ADNEC du 2 au 5 novembre. Simultanément, Excel London accueillera le World TravelMarket (WTM) London, l’un des événements phares l’industrie mondiale du voyage et du tourisme du 3 au 5 novembre.

Organisés simultanément au sein des plus importants sites de ADNEC Group aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni, les deux événements reflètent le savoir-faire du groupe et sa capacité à déployer des événements internationaux de grande ampleur sur plusieurs marchés stratégiques.

Depuis sa première édition au Centre ADNEC d’Abou Dhabi en 2006, ADIPEC a connu une croissance remarquable, accompagnant le développement continu des infrastructures qui l’accueillent. Cette année l’événement s’annonce comme la plus grande édition jamais organisée.

Elle occupera la totalité des 153 000 mètres carrés de surface d’exposition du centre, complétés par des halls supplémentaires spécialement aménagés pour accueillir plus de 2 000 exposants, plusieurs pavillons nationaux et des zones dédiées à la transformation numérique, de la décarbonation et de l’intelligence artificielle.

adnec centre abu dhabi (photo aetoswire) 1793439003À Londres, Excel London accueillera le World TravelMarket London, qui réunira des professionnels de l’industrie mondiale du voyage et du tourisme, où destinations, marques de voyage et décideurs du secteur se donneront rendez-vous pour nouer des partenariats et façonner ensemble l’avenir du secteur.

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Ensemble, ADIPEC Abu Dhabi et WTM Londres démontrent l’envergure et la solidité du réseau international de sites événementiels d’ADNEC Group et sa capacité à organiser des événements de dimension mondiale, qui stimulent la croissance économique, favorisent la collaboration entre les différentes industries et renforcent la connectivité mondiale.

En accueillant des centaines de milliers de participants à travers ses sites d’Abou Dhabi et de Londres, ADNEC Group continue de renforcer son positionnement en tant que partenaire de confiance des grandes expositions et conférences, tout en contribuant au développement à long terme des secteurs et des destinations qu’il accompagne.

La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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