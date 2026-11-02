Nizar Chaddad prend la tête de la Société Monétique Tunisie : un changement de dimension pour les paiements numériques

Nizar Chaddad prend la tête de la Société Monétique Tunisie : un changement de dimension pour les paiements numériques

Nizar Chaddad a été nommé directeur général de la Société Monétique Tunisie (SMT), l’opérateur national des infrastructures de paiement électronique. Il succède à Bilel Darnaoui, parti à la retraite il y a quelques mois. L’annonce a été faite par l’intéressé lui-même le dimanche 1er novembre 2026, sur son compte LinkedIn.

Un parcours de 27 ans à la Banque centrale de Tunisie

De la supervision à l’opérationnel

Nizar Chaddad arrive à la SMT après une carrière de 27 années au sein de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Il y a occupé le poste de directeur général des paiements et de l’inclusion financière. À ce titre, il a piloté ou contribué à plusieurs chantiers structurants pour le secteur financier tunisien : modernisation des systèmes de paiement, innovation financière, développement des paiements numériques et encadrement réglementaire des nouvelles technologies.

Une expertise reconnue à l’international

Son engagement en faveur de l’inclusion financière dépasse les frontières tunisiennes. Il a siégé au sein du groupe consultatif de Buna, l’organisation arabe régionale de compensation et de règlement des paiements basée à Abou Dhabi, ainsi qu’au groupe d’experts sur la politique d’inclusion financière de l’Alliance for Financial Inclusion (AFI), dont le siège est au Luxembourg. En janvier 2024, il a rejoint le groupe d’experts sur les politiques d’inclusion financière (EGFIP) de l’AFI. Il a également fait partie du comité chargé des cryptomonnaies et de la blockchain, dont la mission était de préparer la stratégie nationale de la BCT face à ces technologies.

Les priorités affichées du nouveau directeur général

Dans son message publié sur LinkedIn, Nizar Chaddad a exprimé son « honneur » et son enthousiasme à prendre la tête de la SMT. Il a également dévoilé les axes de son mandat :

Stimuler l’innovation

Le nouveau directeur général souhaite encourager l’innovation au sein de l’écosystème des paiements, en s’appuyant sur son expérience des dispositifs d’encadrement de l’innovation financière, notamment le bac à sable réglementaire et le BCT Lab.

Renforcer l’interopérabilité

L’interopérabilité entre les différents acteurs du paiement constitue une priorité majeure. La SMT joue un rôle central d’interconnexion et de traitement des transactions pour les banques, les établissements de paiement, les commerçants et les utilisateurs.

Consolider la confiance et la sécurité

La sécurité des transactions numériques et la confiance des utilisateurs figurent parmi les engagements phares du nouveau dirigeant.

Favoriser un écosystème plus inclusif

Enfin, Nizar Chaddad entend contribuer à bâtir un écosystème financier plus accessible et plus performant, en phase avec les enjeux d’inclusion financière qui ont marqué l’ensemble de sa carrière.

Un contexte de transition accélérée vers le numérique

Cette nomination intervient à un moment charnière pour la Tunisie, qui cherche à accélérer sa transition vers les paiements numériques. Si les paiements électroniques progressent, les retraits d’espèces représentent encore la majorité des opérations monétiques par carte. Selon le 17e bulletin « Paiements en chiffres » de la BCT, la Tunisie comptait 6,151 millions de cartes bancaires et 45 600 terminaux de paiement électronique (TPE) à fin juin 2026. Au premier semestre 2026, les paiements en ligne ont représenté 10,3 millions d’opérations pour 771,4 millions de dinars, soit une hausse de 28,1 % en valeur par rapport à la même période de 2025.

La SMT occupe une place centrale dans ce mouvement : elle assure l’interconnexion des différents acteurs et des infrastructures qui permettent aux transactions électroniques de circuler, constituant un maillon essentiel du développement des paiements par carte et des nouveaux usages numériques.

Un changement de dimension

Après 27 ans passés au sein de l’institution chargée de veiller à la stabilité du système financier et de superviser les évolutions monétaires, Nizar Chaddad change de terrain. Il rejoint désormais l’un des acteurs opérationnels de la transformation numérique de l’économie tunisienne, avec la responsabilité de faire évoluer les infrastructures et les services qui accompagnent le passage progressif du pays vers une société moins dépendante des espèces. Son expérience unique, à la croisée de la régulation, de l’innovation et de l’inclusion financière, sera un atout précieux pour mener à bien cette mission.

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