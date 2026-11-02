Mobility Lab au SAPRI 2026 : 4 filières tunisiennes unies pour façonner la mobilité

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Mobility Lab au SAPRI 2026 : quatre filières tunisiennes unies pour façonner la mobilité de demain
Du 17 au 20 novembre 2026, le Mobility Lab s’installe au cœur du SAPRI 2026, au Parc des expositions du Kram. Portée par le Cluster Mecatronic Tunisie (CMT), la Tunisian Automotive Association (TAA), l’ELENTICA et le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS), cette initiative inédite réunit quatre filières industrielles stratégiques autour d’une même ambition : valoriser le savoir-faire tunisien, renforcer les synergies intersectorielles et positionner la Tunisie comme un acteur compétitif de la mobilité de demain.
Pensé comme un lieu unique plutôt que comme une simple juxtaposition de stands, le Mobility Lab réunit 20 entreprises tunisiennes. Il propose un espace d’exposition collectif, un espace de rencontres B2B et de networking, une scène de conférences et de démonstrations, ainsi qu’un parcours d’orientation et d’accueil.
Le programme s’articule autour de quatre journées : Opening le 17 novembre, People & Business le 18, Innovation & Talks le 19 et Results & Future le 20. Objectif : faire dialoguer les acteurs industriels, les experts et les visiteurs professionnels autour des enjeux de mobilité, d’innovation et de compétences.
Le Mobility Lab s’appuie sur quatre associations représentatives de filières complémentaires :
Mécatronique, automobile, électronique et aéronautique partagent technologies, compétences et exigences industrielles. Leur rapprochement favorise l’intégration locale, l’innovation collaborative, la montée en compétences et l’accès à de nouveaux marchés.
Organisée par le Cetime, la 10e édition du Salon international des pièces de rechange, des équipements et des services industriels marque le retour de l’événement après dix-neuf ans d’absence. Le SAPRI 2026 réunira environ 250 exposants, 120 experts internationaux, 15 000 visiteurs professionnels attendus et quelque 1 000 rendez-vous B2B.
La participation au SAPRI 2026, à travers le village Mobility Lab, est soutenue par Invest for Jobs – Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste », via le projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II ». Ce projet est mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie, sous tutelle du ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.
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