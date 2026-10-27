Dubai Chambers lance la première place de marché au monde dédiée à l’IA agentique développée par une chambre de commerce

Dubai Chambers lance la première place de marché au monde dédiée à l’IA agentique développée par une chambre de commerce

Dubaï, Émirats arabes unis, 26 octobre 2026 :

Dubai Chambers a lancé Chamber AI Hub, la première place de marché au monde dédiée à l’intelligence artificielle (IA) agentique développée par une chambre de commerce. Cette plateforme permet aux entreprises de Dubaï d’accéder à des agents d’IA prêts à l’emploi, capables d’exécuter de manière autonome diverses tâches administratives et opérationnelles.

La place de marché propose actuellement 22 agents d’IA spécialisés couvrant sept fonctions de l’entreprise, notamment la conformité, les achats, les opérations, la finance, les ventes, les ressources humaines et la logistique. L’offre devrait progressivement s’étendre à 100 agents.

Cette initiative soutient les efforts de Dubaï visant à accélérer l’adoption de l’IA agentique dans le secteur privé, afin d’aider les entreprises à améliorer leur efficacité, à renforcer leur compétitivité et à transformer leurs modèles opérationnels.

Son Excellence l’ingénieur Sultan bin Saeed Al Mansoori, président de Dubai Chambers, a déclaré : « La réussite de la transition vers l’IA agentique ne se mesure pas uniquement à l’adoption de cette technologie, mais aussi à la capacité des entreprises à utiliser efficacement ces outils pour relever leurs défis et obtenir des résultats tangibles. C’est pourquoi nous associons les connaissances à leur application pratique, développons les compétences et élargissons l’accès à des solutions spécialisées et à des outils de haute qualité qui aident les entreprises à s’adapter au changement et à faire évoluer leurs méthodes de travail. »

La place de marché propose des solutions concrètes pour diverses tâches, notamment l’évaluation des fournisseurs, l’examen des contrats, le rapprochement des factures, la rédaction de propositions commerciales, la présélection des candidats dans le cadre du recrutement et l’évaluation des prospects commerciaux.

Les entreprises peuvent tester les agents dans un environnement de test sécurisé (sandbox) avant leur déploiement. Elles bénéficient de crédits de bienvenue gratuits et peuvent souscrire à des formules d’abonnement adaptées à leur utilisation. La plateforme propose également des évaluations du niveau de préparation ainsi que des tableaux de bord permettant de suivre l’utilisation, les coûts et les performances. Un portail d’administration dédié permet aux entreprises de superviser l’utilisation des agents d’IA par leurs équipes.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un programme plus vaste, d’une durée de deux ans, visant à permettre à plus de 295 000 entreprises du secteur privé d’adopter les technologies d’IA agentique. Ce programme prévoit notamment des formations spécialisées destinées à 14000 entreprises afin de faciliter l’intégration de ces technologies dans leurs processus opérationnels.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://aihub.dubaichambers.com

À propos de Dubai Chambers

Dubai Chambers est un organisme public à but non lucratif qui soutient la vision de Dubaï en tant que pôle économique mondial en accompagnant les entreprises dans leur développement, en proposant des services innovants à valeur ajoutée et en leur facilitant l’accès à des réseaux d’affaires influents.

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