Séminaire de lancement officiel du « Débat Jeunesse & Science »

Dans le cadre du projet SWAFY Science With And For Youth financé par l’Union européenne, l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) organise la cérémonie officielle de lancement du « Débat Jeunesse & Science ». Cette journée marque le lancement du Débat Jeunesse et Science et prépare son démarrage dans les 24 gouvernorats de la Tunisie.

Ce séminaire sera ouvert par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Monsieur Mondher Belaid ainsi que son excellence l’Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie Monsieur Giuseppe Perrone, en présence des représentants des ministères partenaires (le ministère de l’Education et le ministère de la Jeunesse et du Sport, Ministère de l’économie et de la planification), les partenaires d’exécution institutionnels et associatifs dans les 24 gouvernorats, ainsi que les Universités, les membres du comité de pilotage et des comités de suivi du projet SWAFY et l’ensemble des acteurs publiques, socio-économique et associatifs concernés par la thématique Jeunesse et Science

Ce séminaire sera inauguré par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Monsieur Mondher Belaid ainsi que son excellence l’Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie Monsieur Giuseppe Perrone et réunira les représentants des ministères partenaires (le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le ministère de l’Education et le ministère de la Jeunesse et du Sport, Ministère de l’économie et de la planification), les associations partenaires gérant les projets associatifs, ainsi que les référents régionaux représentants des Universités et les commissariats régionaux de l’Education et de la Jeunesse et du Sport et les membres du comité de pilotage et des comités de suivi du projet SWAFY.

En tant que composante du Projet SWAFY, le Débat Jeunesse & Science vise à renforcer le rôle des jeunes, dans toute leur diversité, dans la définition des politiques publiques en Science, Technologie et Innovation (STI) à travers les activités suivantes :

L’organisation d’un débat Jeunesse et Science Le développement d’une feuille de route jeunesse-science en appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la jeunesse à l’horizon 2035 L’organisation d’un congrès Jeunesse-Science

Il réunit les expériences des jeunes et les éclairages des acteurs éducatifs, scientifiques, institutionnels, associatifs et économiques. La démarche couvre les 24 gouvernorats et prévoit une contribution des tunisiens résidant à l’étranger, selon des modalités adaptées.

Les échanges donneront lieu à une synthèse des contributions et recommandations issues du Débat, remise à l’ANPR et partagée avec les partenaires concernés. Leur examen et les suites éventuelles relèvent des institutions compétentes.

Cinq thématiques de débat ont été identifiées sur la base d’une consultation d’acteurs publics et d’associations. Ces thématiques, déclinées en treize sous-thématiques, orientent les questions et le choix des participants :

TH1 : Programmes, contenus et pédagogie

TH2 : Culture scientifique et perception sociale

TH3 : Ressources et infrastructures scientifiques

TH4 : Sciences et développement économique

TH5 : Gouvernance et stratégie

Un comité de pilotage du débat est mis en place pour le pilotage de la conception et de la mise en œuvre du Débat Jeunesse et Science. Il est composé de représentants des ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’Education, de la Jeunesse et du Sport, de l’Économie et de la Planification ainsi que du ministère des TIC.

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