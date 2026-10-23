Bourse de Tunis : le Tunindex signe l’une des meilleures performances mondiales en 2026

Avec une progression de 36,7 % sur les neuf premiers mois de 2026, la Bourse de Tunis s’impose comme l’une des places financières les plus performantes au monde. Portée par les banques, les assurances et les grandes capitalisations, elle attire des volumes d’échanges en forte hausse. Mais après un pic estival à +60 %, le marché entre désormais dans une phase de sélectivité.

Une performance exceptionnelle, malgré une correction estivale

La progression du Tunindex masque deux périodes bien distinctes. Après avoir gagné 60,2 % entre le début de l’année et le 17 juillet 2026, l’indice a subi une correction d’environ 15 % depuis son sommet estival. Au 30 septembre, sa performance cumulée restait néanmoins positive à 36,7 %.

Ce mouvement s’accompagne d’un renforcement des échanges. Selon l’intermédiaire Tunisie Valeurs, le volume quotidien moyen a atteint 15,2 millions de dinars durant les neuf premiers mois, contre 8,5 millions sur l’ensemble de 2025. La capitalisation boursière s’établissait à 45,5 milliards de dinars fin septembre.

Les performances ont été soutenues par plusieurs secteurs, notamment les assurances (+51 % environ) , les banques (+42,2 %) et les services aux consommateurs (+42,5 %) .

Des portefeuilles modèles qui surclassent l’indice

Tunisie Valeurs met en avant les résultats de ses deux portefeuilles types, régulièrement ajustés. Le portefeuille conventionnel affiche une performance cumulée de +60,3 % au 30 septembre 2026, contre +36,7 % pour le Tunindex. Le portefeuille islamique enregistre pour sa part +43,8 %. Ces performances sont celles annoncées par l’intermédiaire pour ses portefeuilles modèles et ne constituent pas une prévision pour le dernier trimestre.

La sélectivité comme mot d’ordre pour le quatrième trimestre

Pour la fin de 2026, Tunisie Valeurs recommande une sélection fondée sur la qualité des résultats et la capacité des entreprises à générer de la trésorerie. Sa stratégie repose sur quatre familles de valeurs : les sociétés financièrement solides jugées sous-évaluées, comme SFBT et Délice Holding ; les valeurs de croissance, notamment One Tech Holding, Unimed et Telnet Holding ; les grandes valeurs financières, dont BIAT et Amen Bank ; enfin, les distributeurs Monoprix et Smart Tunisie.

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