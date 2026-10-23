Villes durables : la Chaire ONU-Habitat ISCI-MENA accélère en Tunisie

Tunis, 23 octobre 2026 – Pour la première fois depuis sa création, la Chaire ONU-Habitat ISCI-MENA a tenu son Comité de pilotage annuel en Tunisie. Jeudi 22 octobre, une cinquantaine de chercheurs, praticiens, représentants d’institutions tunisiennes et partenaires internationaux se sont réunis à Tunis, sur place et à distance, pour dresser le bilan de l’année 2025-2026 et tracer la feuille de route 2027.

Une chaire unique pour relier recherche et terrain

Un cadre né au Caire, désormais ancré à Tunis

Signée le 5 novembre 2024 au Caire, lors du 12e Forum urbain mondial, la Chaire ISCI-MENA est la première chaire universitaire co-fondée par ONU-Habitat. Portée par le Bureau d’ONU-Habitat en Tunisie et l’Université Gustave Eiffel, elle accompagne la localisation de l’ODD 11 – « Villes et communautés durables » – dans la région MENA.

Face aux sécheresses, aux inondations et à l’érosion des sols et des littoraux qui fragilisent les villes de la rive sud de la Méditerranée, la Chaire mise sur l’innovation sociale : partir des besoins des acteurs des territoires pour trouver des solutions adaptées localement. Chaque projet est copiloté par un chercheur de l’Université Gustave Eiffel et un responsable de projet d’ONU-Habitat, et cofinancé par les deux institutions.

La séance d’ouverture a réuni notamment Dr Rania Hedeya, directrice régionale du Bureau régional d’ONU-Habitat pour les pays arabes, M. Venceslas Biri, 1er vice-président de l’Université Gustave Eiffel, Dr Aida Robbana, cheffe du Bureau ONU-Habitat Tunisie et coordinatrice de la Chaire, ainsi que Pr Amina Béji-Bécheur, EIVP, Université Gustave Eiffel, également coordinatrice.

Un bilan 2025-2026 déjà concret

Des projets qui avancent

Les porteurs de projets ont présenté les résultats de l’année écoulée. Le projet JDID a franchi une étape importante : ses propositions d’aménagement ont été validées en avril 2026 par les institutions publiques tunisiennes. La Chaire a aussi travaillé sur la mesure d’impact de la localisation des ODD (MESuRE ODD), le projet Kerkennah Soumoud, sa participation au Forum urbain mondial 2026 et un séminaire doctoral mené avec le Lab’Urba, l’ENAU et l’ISTEUB.

Ses travaux ont également donné lieu à des conférences à l’Université de Tunis et à l’Université de Sfax, à plusieurs publications et à une thèse en codirection avec l’ISG de l’Université de Tunis. Une dynamique qui confirme la vocation de la Chaire : ne pas rester dans les seuls colloques, mais faire dialoguer la recherche, les formations et les besoins réels des territoires.

Cap sur 2027 : quatre priorités et un réseau élargi

Patrimoine, résilience, impact et logement

Quatre tables thématiques ont nourri la programmation à venir : patrimoines et savoirs vernaculaires ; prévention, vulnérabilités et résilience face aux risques ; mesure d’impact des projets locaux ; services fondamentaux et logement pour plus d’inclusion.

La feuille de route 2027 prévoit la poursuite des projets en cours – JDID, mesure d’impact des ODD, Médina de Tunis, îles Kerkennah et Béni Khalled – ainsi que le développement d’un programme sur les savoirs vernaculaires et la terre crue avec ONU-Habitat Maroc, ONU-Habitat Égypte et l’Université française d’Égypte. Un protocole d’accord avec l’Université de Tunis El Manar est en cours de signature.

La Chaire entend aussi élargir son réseau, avec des partenariats à venir avec ONU-Habitat au Sénégal. En 2027, un cycle de conférences est prévu en Tunisie, avec un colloque GESS en partenariat avec l’Université de Tunis, au Maroc avec l’Université Euromed de Fès et l’École des Mines de Rabat, et en Égypte avec l’Université française d’Égypte.

Des rendez-vous déjà programmés

Du 26 au 30 octobre 2026, un atelier-école JDID consacré à la mobilité réunira à l’ENIT 20 étudiants de cinq établissements tunisiens et français. Du 26 au 31 octobre, la deuxième édition du séminaire doctoral rassemblera à l’Université Gustave Eiffel et à l’EIVP 20 doctorants du Lab’Urba et d’universités tunisiennes, dont, pour la première fois, l’Université de Sfax. Le projet sur la Médina de Tunis se prolongera par une thèse de doctorat sur les communs urbains culturels, codirigée avec l’ISG de l’Université de Tunis.

Le Comité de pilotage 2027 se tiendra à Paris, précédé de réunions préparatoires au Maroc et en Tunisie. L’après-midi du 22 octobre, la délégation a par ailleurs été accueillie à l’École nationale d’architecture et d’urbanisme (ENAU), à Sidi Bou Saïd, par sa directrice Hind Karoui, pour une rencontre avec les laboratoires de l’école. Un moment inscrit dans Octobre urbain, le mois d’ONU-Habitat consacré aux enjeux urbains, qui s’achève le 31 octobre avec la Journée mondiale des villes.

Une gouvernance participative pour peser durablement

Pour Dr Aida Robbana, ce type d’initiative ne peut produire un impact durable qu’en mobilisant les parties prenantes dans une gouvernance multi-niveau et participative, incluant les gouvernements, la société civile, les jeunes générations et le monde académique. Pr Amina Béji-Bécheur souligne, de son côté, que la Chaire offre à l’Université Gustave Eiffel et à l’EIVP un cadre commun pour relier recherche et formations aux enjeux concrets des villes et des territoires de la zone MENA.

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