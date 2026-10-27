Sendwave devient Partenaire Premium de l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille annonce la signature d’un partenariat avec Sendwave, l’application de transfert d’argent international du groupe Zepz, qui devient dès à présent Partenaire Premium du club.

Sendwave permet à ses utilisateurs d’envoyer de l’argent à leurs proches à l’international directement depuis leur téléphone. Disponible depuis dix pays, dont la France, l’application compte plus d’un million d’utilisateurs et permet d’effectuer des transferts vers de nombreuses destinations à travers le monde.

Ce partenariat s’inscrit naturellement dans l’histoire de Marseille, ville profondément ouverte sur la Méditerranée et le monde. Une dimension que partage l’Olympique de Marseille, dont la communauté de supporters s’étend aujourd’hui bien au-delà de la ville et des frontières françaises.

L’arrivée de Sendwave marque également l’engagement d’un nouvel acteur international aux côtés de l’OM. Elle vient renforcer le cercle des entreprises qui choisissent d’accompagner le club et de soutenir son équipe, et confirme l’attractivité de l’Olympique de Marseille auprès de partenaires internationaux.

Dans le cadre de cet accord, Sendwave bénéficiera notamment d’une visibilité en bas du dos du maillot de l’équipe professionnelle masculine lors de l’ensemble des rencontres disputées par l’OM cette saison en Ligue 1 McDonald’s.

Stéphane Richard, Président de l’Olympique de Marseille : « Nous sommes très heureux d’accueillir Sendwave parmi les partenaires de l’Olympique de Marseille. L’arrivée d’un nouvel acteur international à nos côtés est une marque de confiance importante pour le club. Elle confirme la capacité de l’OM à attirer des entreprises internationales qui souhaitent accompagner son développement et soutenir son équipe. Sendwave partage par ailleurs avec Marseille et avec l’OM une forte ouverture sur le monde, qui donne à ce partenariat une cohérence particulière. » Cat Daniel, VP Growth & Marketing de Sendwave : « Chez Sendwave, tout ce que nous faisons commence par les gens. Pour ceux qui vivent loin de chez eux, soutenir leurs proches est un moyen de rester proches, quelle que soit la distance. Marseille est une ville façonnée par différentes cultures et des communautés soudées. L’OM incarne cet esprit, en rassemblant des supporters passionnés aux quatre coins du monde. »

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