Commerce extérieur : le déficit commercial tunisien frôle les 21 milliards de dinars

Commerce extérieur : le déficit commercial tunisien frôle les 21 milliards de dinars

Malgré une hausse de 8,6 % des exportations, la Tunisie n’a pas pu contenir l’aggravation de son déficit commercial, qui atteint près de 21 milliards de dinars à fin septembre 2026.

La faute à des importations qui progressent plus vite (+13,1 %), tirées par l’énergie et les produits alimentaires. Le taux de couverture recule à 70,6 %.

Un déficit qui se creuse de 4,3 milliards en un an

Au terme des neuf premiers mois de 2026, le déficit commercial tunisien s’est établi à 20 997 millions de dinars (MD) , contre 16 727 MD durant la même période de 2025, soit une aggravation de 4 270 MD.

Cette évolution intervient dans un contexte où les importations progressent plus rapidement que les exportations, selon les données de l’Institut national de la Statistique (INS).

Aux prix courants, les exportations tunisiennes ont atteint 50 400 MD durant les neuf premiers mois de 2026, contre 46 419,8 MD un an auparavant, enregistrant une hausse de 8,6 %.

Les importations ont, pour leur part, augmenté de 13,1 %, passant de 63 146,7 MD à 71 397 MD. Cette évolution a entraîné une dégradation du taux de couverture des importations par les exportations, qui s’est établi à 70,6 %, contre 73,5 % durant la même période de 2025.

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