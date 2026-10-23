L’huile d’olive et l’énergie sauvent les exportations

L’évolution des exportations varie selon les secteurs. Les industries mécaniques et électriques ont enregistré une progression de 9,9 %, tandis que les industries agroalimentaires ont affiché une hausse de 20,3 %. Cette dernière performance s’explique notamment par l’augmentation des ventes d’huile d’olive, dont la valeur est passée de 2 915,2 MD à 4 005,7 MD sur un an.

Le secteur de l’énergie a également contribué à la progression des exportations, avec une hausse de 43,1 %, portée par l’augmentation des ventes de produits raffinés, dont la valeur a atteint 1 396,2 MD, contre 610,4 MD un an auparavant. En revanche, deux secteurs ont enregistré des performances négatives : les mines, phosphates et dérivés ont reculé de 16,5 %, tandis que le textile, l’habillement et les cuirs ont diminué de 4,7 %.

Une hausse généralisée des importations

Du côté des importations, la progression concerne l’ensemble des groupes de produits suivis par l’INS. Les produits énergétiques enregistrent la hausse la plus importante, avec une augmentation de 32 % sur les neuf premiers mois de 2026.

Les importations de produits alimentaires ont progressé de 16,3 %, tandis que celles des biens de consommation ont augmenté de 9,5 %. Les importations de matières premières et demi-produits ont enregistré une hausse de 9,6 %, et celles des biens d’équipement de 6,3 %.

L’Union européenne demeure le principal partenaire commercial de la Tunisie, concentrant l’essentiel des échanges.

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