Leasing en Tunisie : Attijari Leasing dépasse les 305 millions de dinars d’approbations

Le secteur du leasing tunisien poursuit sa croissance en 2026. Attijari Leasing, l’un des acteurs majeurs du marché, a porté ses approbations à 305,62 millions de dinars à fin septembre 2026, en hausse de 18 % sur un an. Une dynamique qui témoigne de la vitalité du financement des équipements des entreprises tunisiennes.

Une progression soutenue sur neuf mois

Selon les indicateurs d’activité trimestriels publiés par la société, les approbations d’Attijari Leasing – c’est-à-dire les contrats de leasing validés – atteignent 305,62 millions de dinars (MDT) à fin septembre 2026, contre 258,91 millions un an plus tôt. Sur le seul troisième trimestre, elles s’élèvent à 90,31 MDT, contre 80,50 millions, soit une hausse de 12 %.

Les mises en force, qui correspondent aux contrats dont la facturation est entrée en vigueur, s’établissent à 208,94 MDT sur neuf mois, contre 205,94 millions en 2025, une progression de 1,5 %. Au troisième trimestre, elles atteignent 68,94 millions, contre 66,24 millions, soit 4 % de plus.

Une rentabilité sous pression

Le produit net de leasing ressort à 25,14 MDT, en hausse de 1 %, mais recule de 3 % sur le trimestre à 8,78 millions. Les revenus nets baissent de 2 % sur neuf mois, à 54,25 millions, tandis que les charges d’exploitation hors provisions augmentent de 6 %, à 15,19 millions.

Le taux des actifs classés s’améliore légèrement, passant de 8,63 % à 8,21 %. Les capitaux propres, hors résultat de la période, progressent de 5 %, à 74,41 MDT. La trésorerie nette diminue de 77 %, à 1,64 million, et les emprunts bancaires représentent désormais 82 % des ressources, contre 75 % un an plus tôt.

Dans le leasing mobilier, les approbations augmentent dans les cinq secteurs, avec une hausse notable de 42 % pour l’agriculture, de 49 % pour le tourisme et de 49 % pour le bâtiment et les travaux publics. Pour les mises en force, les services et le commerce reculent de 8 %, à 129,67 MDT, tandis que les autres secteurs progressent. Attijari Leasing a par ailleurs lancé son plan stratégique 2026-2030.

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