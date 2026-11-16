BRVM : Dr Edoh Kossi Amenounve primé aux GBM Awards Africa 2026

Le Directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Dr Edoh Kossi Amenounve, a été distingué, le 15 novembre 2026 à Kigali, au Rwanda, lors des Global Banking & Markets (GBM) Awards Africa 2026. Il a reçu un prix de leadership africain pour sa « Outstanding Contribution to Financial Services in Africa », soit sa contribution exceptionnelle aux services financiers en Afrique.

Un leadership africain récompensé

Cette distinction salue l’action du Dr Edoh Kossi Amenounve à la tête de la BRVM, qui s’est imposée comme l’une des places boursières les plus dynamiques du continent. Le prix met en lumière son rôle dans le développement de la finance africaine et des mécanismes de mobilisation de ressources.

La BRVM, une place boursière dynamique

À travers ce prix, les GBM Awards Africa 2026 reconnaissent la performance et l’influence grandissante de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières dans l’écosystème financier africain.

Des Awards aux critères exigeants

Institués en 2014 sous l’appellation Bonds & Loans Awards, les Global Banking & Markets Awards récompensent les opérations de financement les plus innovantes et les plus marquantes réalisées par des émetteurs et emprunteurs souverains, des entreprises et des institutions financières.

Innovation, liquidité et ouverture de marchés

Les critères de sélection comprennent notamment la taille, la maturité, la structure et le placement des opérations, ainsi que le profil des émetteurs et leur accès au financement. Les Awards valorisent particulièrement la qualité d’exécution, l’accès à de nouvelles sources de liquidité, l’innovation dans la structuration et l’ouverture de nouveaux marchés. Des distinctions sont aussi décernées aux personnalités africaines dont le leadership contribue au développement de la finance et des mécanismes de mobilisation de ressources sur le continent.

Une cérémonie au cœur de l’écosystème financier africain

La cérémonie de Kigali a réuni des autorités de l’écosystème financier rwandais, des représentants d’institutions financières africaines, dont la BAD et AFC, ainsi que des fonds et banques d’affaires de renom. Elle a été présidée par Mutesi Rusagara, Minister of State for Resource Mobilization and Public Investment.

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