Bourse de Tunis : le Tunindex recule à 18 517 points, Amen Bank domine les échanges

Bourse de Tunis : le Tunindex recule à 18 517 points, Amen Bank domine les échanges

La séance du jeudi 22 octobre 2026 s’est clôturée sur une note morose à la Bourse de Tunis. Le Tunindex a reculé de 0,26 % à 18 517,87 points, dans un volume de 13,8 millions de dinars, selon l’intermédiaire Tunisie Valeurs.

Amen Bank au cœur des transactions

Le volume des échanges a notamment été soutenu par sept transactions de blocs sur le titre AMEN BANK, portant sur une enveloppe globale de 7,4 millions de dinars. Le titre a toutefois reculé de 0,8 % à 88,000 dinars, tout en dominant le palmarès des volumes échangés avec 7,5 millions de dinars.

Les hausses et les baisses de la séance

Le titre EURO-CYCLES a signé la meilleure performance de la séance, s’appréciant de 4,7 % à 10,740 dinars dans un volume de 508 mille dinars. SOMOCER a progressé de 3 % à 0,680 dinar. À la baisse, TPR a accusé la plus forte chute, abandonnant 4,9 % à 11,890 dinars dans un flux de 772 mille dinars. CELLCOM a reculé de 4,7 % à 1,430 dinar.

Cette séance s’inscrit dans une semaine volatile : le Tunindex avait clôturé en hausse de 0,12 % le mardi 20 octobre à 18 578,54 points, avant de basculer dans le rouge le mercredi (-0,22 % à 18 565,68 points).

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