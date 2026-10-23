Réserves obligatoires : la BCT triple le taux à 3 % pour contenir l’inflation

Réserves obligatoires : la BCT triple le taux à 3 % pour contenir l’inflation

La Banque centrale de Tunisie a décidé de relever le taux des réserves obligatoires des banques de 1 % à 3 %, une mesure qui entre en vigueur le 1er novembre 2026. Objectif affiché : absorber la surliquidité et freiner les pressions inflationnistes. Mais les analystes alertent sur le risque d’un resserrement du crédit.

20 millions de dinars immobilisés par milliard de dépôts

La décision, annoncée dans une circulaire de la BCT datée du 9 octobre 2026, concerne les comptes courants et certaines autres sommes dues aux clients des banques. Concrètement, pour chaque milliard de dinars de dépôts à vue, les banques devront désormais immobiliser 30 millions de dinars, contre 10 millions auparavant.

L’analyste économique Bassem Ennaïfer explique que cette mesure vise à maîtriser les liquidités, alors que le volume des billets et monnaies en circulation atteignait près de 29,3 milliards de dinars au 14 octobre 2026. En immobilisant une part plus importante des ressources bancaires, la BCT entend limiter la capacité des établissements à accorder de nouveaux crédits et réduire la création monétaire.

Un risque de renchérissement du crédit

Cette décision pourrait toutefois avoir des répercussions sur le financement de l’économie. L’augmentation des sommes immobilisées auprès de la BCT, faiblement rémunérées, entraîne un coût supplémentaire pour les banques. Le durcissement des conditions de liquidité pourrait réduire leur capacité à financer les PME et le tissu économique dans son ensemble.

La mesure ne concerne pas les comptes d’épargne spéciaux, les comptes d’épargne, les dépôts à terme, les bons de caisse et certains autres produits financiers. Par ailleurs, la BCT a maintenu son taux directeur inchangé à 7,00 % lors de sa réunion du 7 octobre 2026.

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