Exportations biologiques : la Tunisie franchit le cap des 58 500 tonnes et génère 740 millions de dinars

Portée par l’huile d’olive bio, la filière biologique tunisienne signe une performance remarquable sur les neuf premiers mois de 2026 : +22,4 % en volume et +32,7 % en valeur. Les exportations atteignent 740,9 millions de dinars et confirment le positionnement de la Tunisie sur les marchés mondiaux à haute valeur ajoutée.

L’huile d’olive bio, moteur quasi exclusif

De janvier à fin septembre 2026, la Tunisie a exporté 58 500 tonnes de produits biologiques, soit une hausse de 22,4 % par rapport à la même période de 2025, selon les données de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri). Les recettes globales s’établissent à 740,9 millions de dinars (environ 246,9 millions de dollars), en progression de 32,7 % en glissement annuel.

L’huile d’olive biologique concentre à elle seule 87,7 % de ces exportations, avec 51 300 tonnes exportées pour des recettes de 667,6 millions de dinars (près de 222,5 millions de dollars), en hausse de 21,9 %. Les dattes biologiques représentent 11,7 % du total, avec 6 900 tonnes exportées pour 69,2 millions de dinars (environ 23 millions de dollars), soit une progression de 17,3 %.

46 pays de destination et 69 exportateurs

Les produits biologiques tunisiens sont exportés vers 46 pays à travers le monde via 69 exportateurs, selon l’Onagri. Cette diversification des débouchés constitue un atout stratégique pour la filière, qui reste toutefois très dépendante de l’huile d’olive. La performance en valeur (+32,7 %) surpasse la croissance en volume (+22,4 %), signe d’une amélioration des prix moyens à l’export.

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