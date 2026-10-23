Assurances en Tunisie : une croissance à deux chiffres, mais des sinistres qui s’envolent

Assurances en Tunisie : une croissance à deux chiffres, mais des sinistres qui s’envolent

Le secteur tunisien des assurances confirme sa dynamique en 2026. Au premier semestre, le chiffre d’affaires des compagnies d’assurance directe a progressé de 13 %, à 2 529,2 millions de dinars. Mais cette performance est assombrie par une hausse des indemnisations encore plus rapide, qui pèse sur la rentabilité des assureurs.

L’assurance-vie tire la croissance

Selon les indicateurs du Comité Général des Assurances (CGA), la croissance du secteur est notamment portée par l’assurance-vie, dont les primes ont bondi de 19,4 % pour atteindre 774,2 millions de dinars, portant sa part de marché de 29 % à 30,6 %. Le segment non-vie a progressé de 10,4 % à 1 755 millions de dinars, bien que sa part dans le portefeuille global s’érode légèrement à 69,4 %.

L’assurance automobile demeure la principale branche du segment non-vie avec 943,1 millions de dinars de primes collectées à fin juin 2026 (+9,3 %). L’assurance maladie affiche une hausse remarquable de 16,9 %, atteignant 400 millions de dinars. Les autres branches progressent également : l’incendie à 190,9 millions (+5,1 %), le transport à 56,5 millions (+5,7 %) et l’agriculture à 8 millions (+7,6 %).

Des indemnisations qui grèvent les comptes

La face sombre de cette croissance réside dans l’explosion des sinistres réglés, qui ont grimpé de 15,6 % pour atteindre 1 202 millions de dinars, soit une progression plus rapide que celle des encaissements. Cette hausse est particulièrement marquée dans la branche vie (+30,4 %, à 305,9 millions de dinars).

En non-vie, les prestations ont progressé de 11,3 % à 896,1 millions de dinars. Si les règlements automobile progressent modérément (+5 % à 508,6 millions), les indemnités se sont envolées dans la santé (+16,4 % à 293,7 millions), l’incendie (+32,6 % à 47,9 millions), l’agriculture (+61,1 %) et le transport (+101,2 %, à 17,1 millions de dinars).

Les déclarations de sinistres franchissent la barre des 993 000 cas sur les six premiers mois (+4,1 %), avec une poussée de 18,8 % pour les sinistres automobiles (195 005 cas) et de 31,1 % pour les déclarations d’incendie (3 982 cas). Sur le plan de la solidité financière, les actifs affectés à la couverture des provisions techniques ont progressé de 9,4 %, dépassant le seuil des 11,7 milliards de dinars au 30 juin 2026.

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