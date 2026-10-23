Crédits sur l’honneur : 10 000 demandes en 14 heures, les recours possibles

L’engouement pour les crédits sur l’honneur a dépassé les attentes. Selon l’expert fiscal Mohamed Salah Ayari, une agence bancaire aurait enregistré près de 10 000 demandes entre minuit et 14 heures le jour du lancement. Face aux interrogations sur les délais de traitement, la BCT rappelle les obligations des banques.

Une obligation de réponse sous dix jours

Intervenant sur la Radio nationale le 21 octobre 2026, Mohamed Salah Ayari a rappelé que la circulaire n°8 de 2026 de la BCT encadre les modalités de dépôt et de traitement des demandes. Chaque demandeur doit être informé de la suite réservée à son dossier dans un délai maximal de dix jours. La banque doit conserver une trace écrite de la date de dépôt et, en cas de rejet, notifier sa décision et en communiquer les motifs.

L’absence de réponse ne doit pas être considérée comme une modalité normale de traitement d’un dossier. Les demandeurs dont les demandes n’ont pas abouti pourront renouveler leur démarche en 2027, sous réserve de remplir les conditions requises.

Un afflux massif

L’ouverture des plateformes électroniques dédiées a suscité un afflux important de demandes. Mohamed Salah Ayari a évoqué le cas d’une agence où quelque 10 000 demandes auraient été enregistrées entre minuit et 14 heures le jour du lancement. Ce chiffre, communiqué à titre d’exemple, témoigne de l’intérêt suscité par ces financements sans intérêts auprès des particuliers.

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