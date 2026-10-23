Riz importé : le ministère du Commerce fixe les prix pour enrayer la pénurie

Riz importé : le ministère du Commerce fixe les prix pour enrayer la pénurie

News
Par Plumes
riz importé

Riz importé : le ministère du Commerce fixe les prix pour enrayer la pénurie

Après plusieurs mois de disparition des étalages, le riz fait l’objet de nouveaux prix réglementés. Le ministère du Commerce a fixé une grille tarifaire applicable depuis le 20 octobre 2026 pour le riz étuvé et le basmati importés par des opérateurs privés.

Une grille tarifaire stricte

Selon une décision ministérielle datée du 12 octobre 2026, les prix sont désormais encadrés à trois niveaux de la chaîne de distribution. Pour le riz étuvé : 3,500 dinars/kg chez les importateurs et conditionneurs, 3,650 dinars/kg en gros et 3,900 dinars/kg au détail. Pour le riz basmati : 6,500 dinars/kg chez les importateurs, 6,650 dinars/kg en gros et 6,900 dinars/kg au détail.

Des obligations administratives renforcées

Au-delà de la fixation des prix, la décision impose aux opérateurs privés de déposer leurs dossiers juridiques et techniques auprès des services centraux du ministère avant toute opération d’importation. Toute infraction fera l’objet de poursuites et de sanctions conformément à la législation en vigueur.

Articles Similaires

Villes durables : la Chaire ONU-Habitat ISCI-MENA accélère…

Bourse de Tunis : le Tunindex signe l’une des…

Réserves obligatoires : la BCT triple le taux à 3 % pour…

Cette mesure intervient dans un contexte de perturbations de l’approvisionnement touchant plusieurs produits de base, notamment le riz, le sucre et la farine. Le président de la chambre syndicale des grandes surfaces, Hédi Baccour, avait expliqué la pénurie par des problèmes logistiques liés à la coordination entre le ministère du Commerce et les grandes surfaces.

Lire aussi :

Agroalimentaire : Transformation de 232 mille tonnes de tomates
Agroalimentaire : exportation de 9 milles tonnes supplémentaires d …
Agroalimentaire : Une vingtaine d’entreprises tunisiennes au SIAL …

 

vous pourriez aussi aimer
News

Villes durables : la Chaire ONU-Habitat ISCI-MENA accélère en Tunisie

Finance

Bourse de Tunis : le Tunindex signe l’une des meilleures performances mondiales…

News

Réserves obligatoires : la BCT triple le taux à 3 % pour contenir l’inflation

Finance

Assurances en Tunisie : une croissance à deux chiffres, mais des sinistres qui…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy