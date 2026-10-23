Riz importé : le ministère du Commerce fixe les prix pour enrayer la pénurie

Riz importé : le ministère du Commerce fixe les prix pour enrayer la pénurie

Après plusieurs mois de disparition des étalages, le riz fait l’objet de nouveaux prix réglementés. Le ministère du Commerce a fixé une grille tarifaire applicable depuis le 20 octobre 2026 pour le riz étuvé et le basmati importés par des opérateurs privés.

Une grille tarifaire stricte

Selon une décision ministérielle datée du 12 octobre 2026, les prix sont désormais encadrés à trois niveaux de la chaîne de distribution. Pour le riz étuvé : 3,500 dinars/kg chez les importateurs et conditionneurs, 3,650 dinars/kg en gros et 3,900 dinars/kg au détail. Pour le riz basmati : 6,500 dinars/kg chez les importateurs, 6,650 dinars/kg en gros et 6,900 dinars/kg au détail.

Des obligations administratives renforcées

Au-delà de la fixation des prix, la décision impose aux opérateurs privés de déposer leurs dossiers juridiques et techniques auprès des services centraux du ministère avant toute opération d’importation. Toute infraction fera l’objet de poursuites et de sanctions conformément à la législation en vigueur.

Cette mesure intervient dans un contexte de perturbations de l’approvisionnement touchant plusieurs produits de base, notamment le riz, le sucre et la farine. Le président de la chambre syndicale des grandes surfaces, Hédi Baccour, avait expliqué la pénurie par des problèmes logistiques liés à la coordination entre le ministère du Commerce et les grandes surfaces.

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