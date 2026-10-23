Crevettes rouges : l’Italie alerte sur un dépassement de 41 % du quota tunisien

Crevettes rouges : l'Italie alerte sur un dépassement de 41 % du quota tunisien

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Par Plumes
crevettes rouges

Crevettes rouges : l’Italie alerte sur un dépassement de 41 % du quota tunisien

Alors que les crevettes se vendent à des prix inhabituellement bas sur les marchés tunisiens, un document officiel italien révèle que les quantités exportées vers l’Europe dépassent de près de 15 tonnes le plafond annuel autorisé. Une situation qui menace les débouchés à l’export de la filière.

Un dépassement de 14,96 tonnes

Selon un document de l’administration générale de la pêche maritime du ministère italien de l’Agriculture, adressé aux organisations professionnelles et aux services douaniers, les quantités de crevettes rouges (Aristaeomorpha foliacea) en provenance de Tunisie atteindraient au moins 50 960 kilogrammes pour 2026. Or, la recommandation de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) fixe à 36 000 kilogrammes le plafond annuel attribué à la Tunisie pour cette espèce.

Le dépassement atteint ainsi 14,96 tonnes, soit plus de 41 % au-dessus de la limite autorisée. Les autorités italiennes invitent leurs importateurs à envisager la suspension de leurs achats jusqu’à la fin de 2026. L’Italie est la principale destination européenne des crevettes rouges tunisiennes.

Un paradoxe sur les marchés tunisiens

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Cette alerte italienne intervient alors que les crevettes se vendent à des prix inhabituellement bas en Tunisie — 6, 10 ou 12 dinars le kilogramme — suscitant des interrogations sur l’origine de cette abondance. Captures saisonnières, espèces exogènes et débouchés à l’export menacés pourraient se croiser pour expliquer cette situation.

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