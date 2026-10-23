Croissance : le FMI révise à la hausse les prévisions de la Tunisie pour 2026

Croissance : le FMI révise à la hausse les prévisions de la Tunisie pour 2026

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la Tunisie en 2026, à 2,4 %, soit +0,3 point par rapport à ses projections d’avril. Une embellie relative, toutefois assombrie par une dégradation attendue des déficits jumeaux et une baisse de l’investissement.

Une révision à la hausse, mais des fragilités persistantes

Lors des assemblées annuelles d’automne du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, tenues début octobre 2026 à Bangkok, le FMI a dévoilé ses nouvelles prévisions macroéconomiques. Pour la Tunisie, l’institution table désormais sur une croissance de 2,4 % en 2026, contre 2,1 % prévus en avril.

Cette révision s’accompagne néanmoins de nuances importantes. Le FMI estime que cette croissance sera accompagnée d’une dégradation des déficits jumeaux (déficit public et déficit de la balance courante), engendrée par la hausse des cours internationaux de l’énergie.

Un déficit public qui s’écarte de la trajectoire initiale

Le déficit public devrait atteindre 8,6 % du PIB en 2026, contre un objectif initial de 5,9 % prévu par la loi de finances 2026. Quant au déficit courant, le FMI l’estime à 4,9 % du PIB, soit une dégradation de 0,7 point par rapport aux prévisions d’avril.

Le taux d’investissement devrait également diminuer pour atteindre 8,9 % du PIB, en baisse de 1,5 point par rapport aux projections d’avril. Ces chiffres contrastent avec les prévisions du gouvernement tunisien, qui table sur un taux d’investissement de 16,4 % du PIB en 2027, contre 15,5 % prévus en 2026.

Un contexte régional et mondial contrasté

Au niveau régional, la zone MENA devrait être particulièrement affectée par le conflit au Moyen-Orient et connaître une récession avec un taux de croissance de -2 % en 2026, avant un fort rebond attendu en 2027 (+7 %). À l’échelle mondiale, la production devrait continuer de croître malgré les chocs, avec une croissance mondiale atteignant 3,1 % en 2026 et 3,4 % en 2027.

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