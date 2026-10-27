MENAED : un réseau régional pour protéger les défenseurs de l’environnement

Égypte, Maroc, Tunisie et Soudan lancent MENAED, un réseau régional pour soutenir les défenseurs de l’environnement et promouvoir la justice climatique au MENA.

Caire/Rabat/Tunis/Khartoum, 26 octobre 2026 – Des organisations environnementales, de défense des droits humains et de la société civile d’Égypte, du Maroc, de Tunisie et du Soudan ont annoncé le lancement du MENA Environmental Defenders Network (MENAED). Cette plateforme régionale indépendante vise à renforcer la coopération entre les acteurs environnementaux et les défenseurs des droits humains, à soutenir les défenseurs et défenseuses de l’environnement et à promouvoir la justice environnementale et climatique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le réseau est lancé dans un contexte de pressions croissantes sur les ressources naturelles et les écosystèmes. Le communiqué cite notamment la rareté de l’eau, la dégradation des milieux naturels et les tensions accrues sur les ressources, autant de défis qui imposent, selon les fondateurs, davantage de coopération régionale, d’échange d’expériences et de partenariats avec les communautés locales.

MENAED entend offrir un espace régional de coordination entre organisations de la société civile, chercheurs, universitaires, mouvements communautaires, syndicats et défenseurs de l’environnement. Le réseau veut faciliter le partage de connaissances, renforcer les capacités, soutenir le dialogue sur les politiques environnementales et climatiques et mieux protéger les défenseurs de l’environnement, tout en favorisant leur participation aux processus de décision.

Le réseau prévoit également de documenter les enjeux environnementaux prioritaires, d’encourager la recherche scientifique et de coopérer avec les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux compétents. Objectif affiché : soutenir la protection de l’environnement, la défense des droits environnementaux et une meilleure gouvernance environnementale.

Les organisations fondatrices précisent que MENAED ne vise pas à créer un cadre parallèle aux initiatives existantes, mais à les compléter et à les soutenir. Le réseau se présente comme une plateforme régionale reliant les initiatives nationales et renforçant la coordination entre les différents acteurs du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, afin de faire entendre une voix régionale plus coordonnée et plus influente.

« Le lancement de ce réseau reflète une conviction commune : la protection de l’environnement est indissociable de la protection des droits humains. Promouvoir la justice environnementale, climatique et sociale exige une coopération régionale fondée sur la solidarité, l’échange de connaissances, le renforcement des capacités et le soutien aux communautés locales et aux défenseurs de l’environnement », ont déclaré les organisations fondatrices.

MENAED appelle les organisations de la société civile, les institutions académiques, les centres de recherche, les syndicats, les mouvements sociaux, les jeunes, les femmes et tous les défenseurs de l’environnement de la région à rejoindre l’initiative et à contribuer à son développement.

Les organisations fondatrices :

Égypte : Commission égyptienne pour les droits et libertés ; Fondation égyptienne pour les droits environnementaux ; Fondation Bent El Nil.

Maroc : Coalition marocaine pour la justice climatique ; Forum des alternatives Maroc ; Association nationale des avocats du Maroc ; Mouvement des jeunes pour le climat ; Alliance civile pour la génération ; Association des amis de l’environnement.

Tunisie : Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux ; Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme ; mouvement « Stop à la pollution » ; mouvement « Yazina » ; Association Nomad 08.

Soudan : Association Jeunesse et Environnement (YES) ; Organisation des femmes pour le développement et l’environnement ; Organisation rurale pour le développement durable ; Groupe de travail sur le climat et le genre (CGAP).

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