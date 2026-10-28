ACMC s’associe à Scepter, entreprise spécialisée dans l’intelligence des ressources alimentée par l’IA, pour évaluer des projets en minéraux critiques

ACMC s’associe à Scepter, entreprise spécialisée dans l’intelligence des ressources alimentée par l’IA, pour évaluer des projets en minéraux critiques

Africa Critical Minerals Corporation (ACMC) et Scepter, Inc. ont signé un protocole d’accord (MoU) afin d’utiliser l’intelligence artificielle de Scepter pour évaluer des projets africains en minéraux critiques utilisant la plateforme de développement de l’ACMC.

En collaboration avec des partenaires africains locaux, l’ACMC constitue un portefeuille de projets en minéraux critiques. L’entreprise identifie des opportunités, obtient les droits d’exploitation, investit et réunit les partenaires techniques, opérationnels et financiers nécessaires pour faire avancer chaque projet. Les partenaires opérationnels prennent en charge la construction et l’exploitation des mines. Chaque œuvre activement en faveur du contenu local, de la création d’emplois qualifiés et du transfert de connaissances.

ScepterAir™, plateforme de Scepter qui combine la fusion de capteurs et la détection d’anomalies par intelligence artificielle, a été utilisée pour la surveillance du méthane en collaboration avec ExxonMobil. Les deux entreprises intégreront des données satellitaires, géologiques et géospatiales afin d’identifier des opportunités en ressources minérales ; la validation sur le terrain viendra orienter les activités d’exploration et les investissements.

Elias Pungong, président de l’ACMC, a déclaré : « Notre objectif en Afrique est de constituer un portefeuille de projets en minéraux critiques qui génèrent une valeur durable dans nos zones d’intervention. Des partenaires tels que Scepter jouent un rôle essentiel pour concrétiser notre vision :collaborer avec des entreprises technologiques de pointe afin d’identifier et développer les opportunités les plus prometteuses sur le continent africain. » « Nous souhaitons réduire le parcours entre l’identification des minerais et l’étape du développement et de la commercialisation », a déclaré Philip Father, fondateur et CEO de Scepter. « Nous voyons une formidable occasion de collaborer avec l’ACMC et ses partenaires locaux afin de valoriser les ressources minérales africaines et développer des industries de minerais critiques compétitives à l’échelle mondiale. » KwekuAwotwi, vétéran du secteur minier et conseiller principal auprès de Scepter, a ajouté : « Je suis très enthousiaste concernant le potentiel transformateur de la technologie de Scepter. L’intelligence des ressources alimentée par l’IApeut changer radicalement la manière dont les pays africains développent leurs ressources minérales, en les aidant à développer la chaîne de valeur. »

L’ACMC a pour objectif de proposer des technologies, des capitaux et l’expertise des États-Unis au secteur minier africain, notamment par le biais de partenariats public-privé américains prenant en charge des travaux techniques, des études de faisabilité et des projets d’infrastructure, afin d’attirer des capitaux privés.

« La sécurité nationale des États-Unis exige un investissement plus en amont dans les minéraux critiques en Afrique », a déclaré Carrie Clark, cofondatrice et COO de l’ACMC. « La technologie de Scepter montre comment l’innovation américaine peut réduire les risques liés aux projets en phase initiale et ouvrir la porte aux capitaux américains. Nous soutenons un projet win-win, qui favorise une prospérité à long terme sur les marchés où nous exerçons nos activités. »

À propos de l’Africa Critical Minerals Corporation

L’ACMC est une plateforme de développement de minéraux critiques, basée aux États-Unis, dédiée aux partenariats locaux en Afrique. Son équipe fondatrice allie des décennies d’expérience dans les secteurs africains des mines, de l’énergie et du financement de projets, à une expertise américaine en matière de détention de droits miniers et de développement en amont. www.africacriticalmineralscorp.com

À propos de Scepter

Scepter, Inc. développe des solutions d’intelligence des ressources alimentées par l’IA, associent des données satellitaires, aéroportées et géologiques afin d’identifier, de caractériser et de hiérarchiser les opportunités.www.scepterair.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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