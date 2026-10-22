Investissements directs étrangers : la Tunisie attire près de 2 milliards de dinars au premier semestre 2026

Investissements directs étrangers : la Tunisie attire près de 2 milliards de dinars au premier semestre 2026

A la Une
Par Plumes
investissements directs étrangers la tunisie attire près de 2 milliards de dinars au premier semestre 2026

Investissements directs étrangers : la Tunisie attire près de 2 milliards de dinars au premier semestre 2026

Les investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie ont atteint 1,93 milliard de dinars au premier semestre 2026, en hausse de 11,5 % sur un an. Un dynamisme porté par l’industrie manufacturière, qui concentre 72 % des flux, et par la France, premier partenaire économique du pays.

Une progression à deux chiffres

Selon les données de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), les investissements internationaux en Tunisie ont atteint 1 929,5 millions de dinars au premier semestre 2026, soit une progression de 11,5 % par rapport à 2025. Cette hausse s’inscrit dans une dynamique de plus long terme : les IDE ont progressé de près de 7 % par rapport à 2024 et de près de 59 % par rapport à 2023.

L’industrie manufacturière, principal moteur

Le secteur des industries manufacturières accapare 72 % du total des IDE, suivi par les filières de l’énergie (19 %) , des services (7,7 %) et de l’agriculture (1,3 %) . À fin mars 2026, les industries manufacturières représentaient déjà 68,5 % du total des IDE, avec un montant de 564,4 MD, suivies par l’énergie (22 %).

Articles Similaires

Crédits sur l’honneur : 10 000 demandes en 14 heures,…

Croissance : le FMI révise à la hausse les prévisions de la…

Maurice retrouve le top 50 mondial de l’innovation, la…

La France, premier partenaire

Les flux d’IDE français ont atteint 440,75 millions de dinars entre janvier et juin 2026, un montant en progression de 5,3 % par rapport à la même période de 2025. Cette somme représente 28,5 % du total des flux d’IDE enregistrés en Tunisie.

Lire aussi :

La valeur des IDE s’envole malgré la diminution du nombre de …
CNUCED: les IDE de l’Afrique et la Tunisie en hausse
Investissement étranger en Tunisie : top pays et secteurs 2025
vous pourriez aussi aimer
A la Une

Crédits sur l’honneur : 10 000 demandes en 14 heures, les recours possibles

A la Une

Croissance : le FMI révise à la hausse les prévisions de la Tunisie pour 2026

A la Une

Maurice retrouve le top 50 mondial de l’innovation, la Tunisie gagne cinq places

A la Une

Santé en Tunisie : de la crise COVID à la transformation

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy