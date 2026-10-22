Investissements directs étrangers : la Tunisie attire près de 2 milliards de dinars au premier semestre 2026

Les investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie ont atteint 1,93 milliard de dinars au premier semestre 2026, en hausse de 11,5 % sur un an. Un dynamisme porté par l’industrie manufacturière, qui concentre 72 % des flux, et par la France, premier partenaire économique du pays.

Une progression à deux chiffres

Selon les données de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), les investissements internationaux en Tunisie ont atteint 1 929,5 millions de dinars au premier semestre 2026, soit une progression de 11,5 % par rapport à 2025. Cette hausse s’inscrit dans une dynamique de plus long terme : les IDE ont progressé de près de 7 % par rapport à 2024 et de près de 59 % par rapport à 2023.

L’industrie manufacturière, principal moteur

Le secteur des industries manufacturières accapare 72 % du total des IDE, suivi par les filières de l’énergie (19 %) , des services (7,7 %) et de l’agriculture (1,3 %) . À fin mars 2026, les industries manufacturières représentaient déjà 68,5 % du total des IDE, avec un montant de 564,4 MD, suivies par l’énergie (22 %).

La France, premier partenaire

Les flux d’IDE français ont atteint 440,75 millions de dinars entre janvier et juin 2026, un montant en progression de 5,3 % par rapport à la même période de 2025. Cette somme représente 28,5 % du total des flux d’IDE enregistrés en Tunisie.

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