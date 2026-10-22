Classement mondial de l’innovation 2026 : les pays qui façonnent l’avenir

Quels sont les pays les plus innovants du monde en 2026 ? Le Global Innovation Index (GII) de l’OMPI, publié le 29 septembre 2026, apporte une réponse chiffrée. Pour la 16e année consécutive, la Suisse domine le classement, suivie de la Suède et des États-Unis. Mais derrière ce trio de tête, des dynamiques nouvelles bousculent la géographie mondiale de l’innovation, portées par l’intelligence artificielle et l’essor des start-up de deep tech.

Le top 10 mondial de l’innovation en 2026

Le Global Innovation Index, publié chaque année par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), évalue environ 140 économies à travers près de 80 indicateurs couvrant la recherche et développement (R&D), les dépôts de brevets, les exportations de haute technologie, le capital-risque et l’environnement institutionnel. Voici le classement des dix premières économies mondiales en 2026 :

Rang 2026 Pays Rang 2025 1 🇨🇭 Suisse 1 2 🇸🇪 Suède 2 3 🇺🇸 États-Unis 3 4 🇰🇷 Corée du Sud 4 5 🇸🇬 Singapour 5 6 🇬🇧 Royaume-Uni 6 7 🇳🇱 Pays-Bas 8 8 🇫🇮 Finlande 7 9 🇩🇰 Danemark 9 10 🇨🇳 Chine 10

Source : OMPI, Global Innovation Index 2026

Les Pays-Bas gagnent une place et s’installent au 7e rang, tandis que la Finlande recule à la 8e position. Le Danemark complète le top 10, devant la Chine, qui reste la seule économie à revenu intermédiaire parmi les dix premières nations innovantes.

La Suisse, championne incontestée depuis 16 ans

La Suisse conserve sa première place pour la 16e année consécutive, un record de longévité dans l’histoire du GII. Ce leadership repose sur un écosystème d’innovation exceptionnellement dense : le pays consacre environ 3,3 % de son PIB à la R&D, soit plus de 25 milliards de francs suisses par an, dont les deux tiers proviennent du secteur privé, notamment de l’industrie pharmaceutique, de la chimie et de l’ingénierie.

Les dépenses de R&D du secteur privé suisse atteignent 18 milliards de francs par an, avec une progression annuelle de 3,5 % depuis 2021. La Confédération a également porté ses dépenses de R&D à un niveau record de 3,2 milliards de francs en 2025, en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente.

Cette puissance de feu se traduit dans les classements internationaux : la Suisse figure parmi les leaders mondiaux en matière de demandes de brevets PCT et affiche des performances supérieures à la moyenne de l’UE tant pour les dépenses publiques que privées de R&D.

La Corée du Sud, moteur technologique de l’Asie

La Corée du Sud consolide sa 4e place mondiale et reste la première économie innovante d’Asie. Son modèle repose sur une recherche industrielle d’une intensité rare.

Le pays se classe 1er mondial pour la R&D réalisée par les entreprises, les chercheurs employés par le secteur privé et les brevets PCT déposés par origine d’inventeur, et 2e pour les dépenses totales de R&D.

La Corée du Sud consacre environ 5,65 % de son PIB à la R&D, l’un des taux les plus élevés au monde. Séoul s’impose par ailleurs comme le 4e cluster d’innovation mondial, confirmant le poids de la capitale dans l’écosystème technologique asiatique.

Les États-Unis, puissance des écosystèmes et du capital-risque

Les États-Unis se maintiennent au 3e rang mondial, portés par la profondeur de leur marché, la vigueur de leurs universités et un écosystème de start-up sans équivalent. Le pays abrite le premier cluster d’innovation mondial, San Jose–San Francisco, et domine les indicateurs de sophistication des marchés et des affaires.

Les États-Unis concentrent également le plus grand nombre de start-up de deep tech au monde, avec 12 752 entreprises actives dans des domaines comme les semi-conducteurs, la robotique, le quantique ou les sciences de la vie. Cette dynamique est soutenue par un volume massif de capital-risque : sur les 510 milliards de dollars investis mondialement en 2025, une part écrasante a bénéficié aux entreprises technologiques américaines.

Singapour, le meilleur environnement pour innover

Singapour se classe 5e mondial et offre, selon l’OMPI, le meilleur environnement global pour les intrants d’innovation au monde. La cité-État excelle par la qualité de ses institutions, son infrastructure avancée et son cadre réglementaire favorable aux entreprises technologiques. Elle figure parmi les cinq premières économies mondiales pour de nombreux indicateurs d’innovation et constitue un hub incontournable pour les investissements et les talents en Asie du Sud-Est.

La Chine, seule économie à revenu intermédiaire dans le top 10

La Chine conserve sa 10e place et demeure la seule économie à revenu intermédiaire parmi les 10 premières nations innovantes. Son ascension dans le GII est le changement structurel le plus marquant de la dernière décennie : le pays est passé de la 29e place en 2013 à la 10e en 2025, et s’y maintient en 2026.

Pékin a massivement investi dans la R&D, dépassant même la Suisse sur les indicateurs de production de connaissances et de technologie, et se positionne au 2e rang mondial pour les dépenses de R&D, tout en dominant les demandes de brevets à l’échelle mondiale. La Chine abrite également le premier cluster d’innovation de la planète, Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou, qui a dépassé Tokyo–Yokohama en 2025.

Les pays émergents, nouvelle frontière de l’innovation

Au-delà du top 10, une dynamique puissante anime les économies à revenu intermédiaire. L’Inde (38e), la Turquie (43e), le Vietnam (44e), les Philippines (50e), l’Indonésie (55e) et le Maroc (57e) affichent des progressions remarquables sur la dernière décennie. Le Vietnam, la Chine, l’Inde, la Turquie, les Philippines, le Maroc et l’Indonésie figurent parmi les économies dont la progression est la plus rapide dans le GII. Le Brésil, l’Île Maurice, l’Arabie saoudite et le Qatar sont également en hausse.

Cette effervescence se reflète dans la géographie des start-up de deep tech : depuis 2020, leur croissance est la plus forte en Asie centrale et du Sud (+118 %, tirée par l’Inde), en Amérique latine et dans les Caraïbes (+71 %) et en Afrique subsaharienne (+65 %) . L’Afrique a ainsi vu ses start-up lever environ 3,2 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 40 % sur un an.

L’IA, moteur d’une nouvelle vague d’investissements

Le rapport 2026 de l’OMPI met en lumière le rôle transformateur de l’intelligence artificielle. En 2025, les dépenses mondiales de R&D ont progressé de 3,3 % en termes réels, pour atteindre 3 400 milliards de dollars en 2026. Les dépenses de R&D des entreprises ont bondi de 5,8 %, à un niveau record de 1 500 milliards de dollars, portées par les logiciels, l’IA et la défense.

Le capital-risque a augmenté de 28 %, à 510 milliards de dollars, la plus forte hausse annuelle depuis 2021. Surtout, l’IA représente désormais 53 % de la valeur totale des transactions mondiales de capital-risque en 2025, et jusqu’à 77 % au premier semestre 2026.

Les start-up de deep tech illustrent cette nouvelle vague : on en compte plus de 30 000 actives dans le monde, un chiffre proche du décuple de 2010, pour une valorisation cumulée de 7 600 milliards de dollars, en hausse de 23 % par rapport à 2024.

Conclusion : une innovation mondiale à plusieurs vitesses

Le classement 2026 de l’innovation mondiale dessine une carte à plusieurs vitesses. En tête, la Suisse, la Suède et les États-Unis conservent leur avance grâce à des écosystèmes matures, des investissements massifs en R&D et une capacité à transformer la recherche en produits et en entreprises.

La Corée du Sud et Singapour confirment la montée en puissance de l’Asie, tandis que la Chine, seule économie à revenu intermédiaire du top 10, incarne la recomposition profonde de la géographie de l’innovation. Derrière, les économies émergentes – Inde, Vietnam, Turquie, Maroc, Indonésie – progressent à un rythme soutenu et dessinent les contours d’un monde de l’innovation plus diversifié, porté par l’IA et la deep tech. La question n’est plus de savoir qui innove, mais à quelle vitesse les nouveaux entrants bousculeront les équilibres établis.

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