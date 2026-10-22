DEWA International signe quatre protocoles d’accord avec des partenaires internationaux lors de WETEX 2026

DEWA International a signé quatre protocoles d’accord avec de grandes entreprises internationales à l’occasion du Salon de l’eau, de l’énergie, des technologies et de l’environnement (WETEX 2026).

Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, directeur général et PDG de l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA) et président de DEWA International, a déclaré :

« Nous nous engageons à établir des partenariats stratégiques avec de grandes institutions internationales disposant d’une vaste expertise dans le développement et la réalisation de projets dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et des infrastructures, tout en explorant de futures possibilités de collaboration dans des secteurs clés. À travers ces protocoles d’accord, nous entendons échanger des connaissances et des expertises et tirer parti des meilleures pratiques et des technologies de pointe. Ces efforts contribueront à accélérer la transition vers les énergies propres, à renforcer la résilience et l’efficacité des infrastructures d’électricité et d’eau, et à étendre notre présence aux Émirats arabes unis, dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et sur les marchés internationaux. Ils soutiendront également notre croissance durable, diversifieront notre portefeuille d’investissements et créeront de la valeur à long terme », a déclaré Al Tayer.

Les protocoles d’accord ont été signés par Waleed bin Salman, vice-président exécutif chargé du développement commercial et de l’excellence et vice-président de DEWA International.

EDF Middle East

Le protocole d’accord signé avec Luc Koechlin, PDG d’EDF Middle East, vise à explorer les possibilités de coopération entre DEWA International et la société française EDF Power Solutions dans les secteurs de l’énergie et des énergies renouvelables. Il prévoit l’identification d’opportunités d’investissement potentielles dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), ainsi que sur les marchés internationaux.

China Energy International Group

Le protocole d’accord signé avec Xin Zongyi, vice-président de China Energy International Group, vise à étudier la possibilité pour cette grande entreprise chinoise d’intervenir en tant que partenaire chargé de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC) dans le cadre de projets majeurs dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et des infrastructures. Cette coopération s’appuierait sur les capacités de l’entreprise à réaliser des projets à l’échelle internationale afin de soutenir l’expansion du portefeuille de projets de DEWA International.

Capital Dynamics

Le protocole d’accord signé avec Capital Dynamics, société basée au Royaume-Uni, vise à explorer la mise en place d’un partenariat stratégique destiné à investir conjointement dans des actifs de production d’énergie propre déjà opérationnels en Europe, ainsi que la création d’un véhicule d’investissement pour de futurs investissements dans les infrastructures d’énergie propre.

Tata Consultancy Services

Le protocole d’accord signé avec Shiju Varghese, président pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez Tata Consultancy Services, vise à étudier la possibilité pour cette entreprise de devenir un partenaire de conseil technique de DEWA International dans les domaines de la stratégie technologique, de l’intégration des technologies de l’information et des technologies opérationnelles (IT/OT), ainsi que des solutions de gestion de la performance des actifs.

WETEX 2026 coïncide avec la 12e édition du Sommet mondial de l’économie verte, qui se tient les 21 et 22 octobre 2026 au Dubai World Trade Centre.

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