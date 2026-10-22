L’Arabie saoudite accélère l’intégration de son secteur maritime pour dynamiser le commerce et attirer les investissements

L’Arabie saoudite accélère l’intégration de son secteur maritime pour dynamiser le commerce et attirer les investissements

Le Congrès saoudien du transport maritime et de la logistique (Saudi Maritime &LogisticsCongress) a ouvert ses portes au Jeddah Superdome, mettant en vedette le rôle essentiel de l’Arabie saoudite dans la préservation de la continuité des échanges commerciaux internationaux et le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement.

L’événement réunit un large éventail de parties prenantes, notamment des représentants des institutions gouvernementales, des dirigeants du secteur du transport maritime et de la logistique, ainsi que des acteurs clés du monde des affaires.

Le Congrès se tient dans un contexte marqué par l’évolution rapide des échanges commerciaux et du transport maritime, poussant les entreprises à réévaluer leurs itinéraires de transport ainsi que leurs choix opérationnels et leurs décisions d’investissement.

Il constitue une plateforme de dialogue permettant aux différentes parties prenantes d’explorer les possibilités de coopération et de renforcer l’intégration entre les ports, les modes de transport maritime et terrestre et les services logistiques, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité opérationnelle et la fiabilité des chaînes d’approvisionnement.

Dans son allocution inaugurale, Son Excellence l’ingénieur Fawaz Alsahli, président de l’Autorité générale des transports (TGA) d’Arabie saoudite, a souligné que les ambitions du Royaume s’étendent bien au-delà du développement des ports et des services maritimes. Elles visent à mettre en place un écosystème intégré de transport et de logistique, destine à soutenir la diversification de l’économie nationale, à favoriser les possibilités d’investissement et d’innovation, et à consolider en fin de compte la position du Royaume en tant que partenaire fiable du commerce international.

Pour sa part, Mohaned El Mahgoub, vice-président de Tahaluf, a déclaré : « Rassembler les acteurs du secteur à Djeddah à ce moment précis revêt une importance plus grande que jamais. Les entreprises doivent prendre des décisions immédiates en matière d’itinéraires, des capacités de transport et d’investissement, et la pertinence de ces décisions repose sur la solidité des relations tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les discussions engagées lors de cette édition du Congrès montrent comment les capacités maritimes et logistiques de l’Arabie saoudite aident les entreprises à faire face aux perturbations et à renforcer leur confiance dans les itinéraires et les services dont elles dépendent. La force du Royaume réside dans sa capacité à mobiliser ces atouts de manière coordonnée, à s’adapter sous pression et à assurer la continuité des échanges commerciaux ».

L’ingénieur Essam Alammari, adjoint chargé des affaires maritimes auprès de l’Autorité générale des transports (TGA), a de même souligné l’importance de développer les capacités du transport maritime, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de renforcer l’intégration entre les ports, les services de transport maritime et les réseaux logistiques.

La société Faisal M. Higgi& Associates Co. Ltd.a également annoncé le lancement de sa une nouvelle identité de marque, FMH Marine Services, tout en conservant sa dénomination légale enregistrée.

Cette nouvelle marque accompagne les projets de développement de l’entreprise dans les domaines de la consignation maritime, du dédouanement, de la logistique, de l’approvisionnement, des achats et des services maritimes connexes, conformément aux objectifs de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.

Les discussions ont également porté sur le rôle des ports et des marinas dans le soutien du tourisme, le développement des services et la promotion des investissements maritimes.

Oriela Blake, de Sela, a mis l’accent sur l’importance de développer des infrastructures adaptées aux marinas et des services maritimes spécialisés, afin d’attirer les yachts de luxe et de stimuler la demande en matière d’avitaillement, d’entretien et d’activités touristiques.

Ryanah Alghamdi, directrice générale adjointe de Samaco, a indiqué : « Notre ambition consiste à proposer bien plus qu’une marina. Nous souhaitons accompagner les clients à chaque étape de leur expérience maritime, depuis l’achat de bateaux et les services après-vente jusqu’aux installations portuaires de plaisance, tout en contribuant à l’essor du secteur en Arabie saoudite ».

Le Congrès saoudien du transport maritime et de la logistique se poursuit au JeddahSuperdome, avec des sessions consacrées à la mise en place d’un écosystème logistique national intégré, à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et au développement de partenariats et d’investissements visant à renforcer la compétitivité du secteur maritime du Royaume.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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