Amel Mekni : l’agricultrice tunisienne de Béja sacrée parmi les 100 femmes héroïnes de la FAO

Amel Mekni : l’agricultrice tunisienne de Béja sacrée parmi les 100 femmes héroïnes de la FAO

L’ingénieure agronome et entrepreneure tunisienne Amel Mekni figure parmi les 100 femmes distinguées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour leur contribution aux systèmes agroalimentaires et au développement rural. Un honneur international qui met en lumière un parcours dévoué à l’élevage, à la formation et à l’autonomisation des femmes rurales en Tunisie.

De Béja aux Nations Unies : un parcours d’exception

Amel Mekni est une ingénieure agronome originaire du gouvernorat de Béja, dans le nord-ouest de la Tunisie. Spécialisée dans les systèmes d’élevage ovin, bovin et caprin, elle a fondé et dirige « La Reine du Nord », une exploitation agricole située à Béja, à travers laquelle elle valorise les ressources locales et les produits du terroir, notamment via l’élevage et la transformation laitière.

Son parcours ne se limite pas à la production agricole. Amel Mekni a fait de son exploitation une véritable ferme pilote servant de centre de formation et de diffusion des bonnes pratiques agricoles.

Elle a ainsi contribué à la formation et à l’encadrement de plus de 100 stagiaires issus d’établissements d’enseignement supérieur et de centres de formation professionnelle. Son engagement s’étend également à l’accompagnement de 30 femmes rurales membres d’un groupement de développement agricole, afin de soutenir leur autonomie économique et sociale.

Cette reconnaissance internationale n’est pas une première pour Amel Mekni. En 2021, elle avait déjà été mise en lumière par la FAO dans le cadre d’un programme consacré à l’investissement responsable des jeunes dans l’agriculture, avec un projet portant sur l’élevage de brebis de race locale Thibar et la production fromagère.

Une distinction au cœur d’une initiative mondiale

Le nom d’Amel Mekni a été inscrit dans la sélection « 100 Women Heroes in Agrifood Systems and Rural Development » (100 femmes héroïnes des systèmes agroalimentaires et du développement rural), une initiative lancée par la FAO à l’occasion de l’Année internationale des agricultrices 2026.

La cérémonie de reconnaissance s’est tenue le 15 octobre 2026 au siège de la FAO à Rome, en marge du Forum mondial de l’alimentation, qui s’est déroulé du 12 au 16 octobre. L’événement coïncidait également avec la Journée internationale des femmes rurales, célébrée chaque année le 15 octobre.

Le processus de sélection a été particulièrement rigoureux : la FAO a reçu 609 candidatures provenant de 131 États membres, avant de procéder à un examen approfondi et à plusieurs rounds de délibérations pour aboutir à une liste finale de 100 lauréates, approuvée par le Comité de direction de l’organisation.

Les femmes retenues se sont illustrées à différentes étapes de la chaîne de valeur agroalimentaire, notamment par leurs actions en faveur de la sécurité alimentaire, de l’accès aux marchés, de la préservation des savoirs locaux et de la création d’emplois en milieu rural.

Lors de la cérémonie, le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a personnellement honoré Amel Mekni. Dans son discours, il a souligné la diversité et l’impact des lauréates : « À travers les villages et les villes, les montagnes et les côtes, les forêts et les champs, vous accomplissez des choses extraordinaires ».

La Tunisie à l’honneur sur la scène internationale

Pour la Tunisie, cette distinction offre une vitrine internationale à une expérience entrepreneuriale ancrée dans une région agricole du pays. Le parcours d’Amel Mekni illustre le rôle que peuvent jouer les exploitations agricoles lorsqu’elles associent activité productive, formation et soutien aux communautés rurales.

L’ambassade de Tunisie à Rome a d’ailleurs pris part à cet événement, qui visait à célébrer des pionnières ayant contribué à opérer un changement structurel et concret dans le développement des systèmes agricoles et des communautés rurales.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte où la FAO entend rendre plus visibles les contributions des agricultrices et des entrepreneures aux systèmes alimentaires mondiaux. À travers le parcours d’Amel Mekni, c’est l’engagement de toute une génération de femmes tunisiennes qui est célébré : celles qui, depuis les zones rurales, innovent, transmettent et bâtissent une agriculture plus durable, inclusive et résiliente.

Informations clés

Lauréate : Amel Mekni, ingénieure agronome et entrepreneure tunisienne

Origine : Gouvernorat de Béja, Tunisie

Exploitation : « La Reine du Nord » (élevage ovin, bovin et caprin, transformation laitière)

Distinction : « 100 Women Heroes in Agrifood Systems and Rural Development » de la FAO

Cérémonie : 15 octobre 2026, siège de la FAO à Rome

Contexte : Année internationale des agricultrices 2026 et Forum mondial de l’alimentation

Impact : Plus de 100 stagiaires formés et 30 femmes rurales accompagnées.

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