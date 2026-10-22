DACHSER Tunisie fête 40 ans de logistique et investit à Sousse pour booster les exportations

Présent en Tunisie depuis 1986, DACHSER célèbre quarante ans d’investissements et d’accompagnement des industriels tunisiens dans leurs échanges internationaux. Fort de son ancrage local et connecté à l’un des principaux réseaux logistiques intégrés au monde, le groupe annonce la construction d’un nouveau site de 6 000 m² dans la région de Sousse pour soutenir la croissance des exportations tunisiennes.

Quarante ans d’engagement aux côtés de l’industrie tunisienne

Il y a quarante ans, DACHSER faisait le choix d’investir durablement en Tunisie pour accompagner les flux commerciaux entre le pays et l’Europe. Depuis, DACHSER Tunisie a développé sa présence et ses activités de transport pour répondre à l’évolution des besoins des industriels tunisiens et soutenir leur développement à l’international.

Les ouvertures des agences de Radès, près de Tunis, en 1996, puis de Bennane, près de Monastir, en 1999, ont marqué les premières étapes de cette expansion. L’entreprise a ensuite élargi ses activités aux transports aérien et maritime, ainsi qu’au transport national, en s’appuyant sur des processus de qualité certifiés ISO 9001.

Au fil des années, DACHSER Tunisie a construit une offre complète couvrant l’ensemble de la chaîne logistique. Aujourd’hui, l’entreprise s’appuie sur 136 collaborateurs, deux sites interconnectés et 15 000 m² de surfaces sous douane pour accompagner les acteurs des secteurs automobile, aéronautique, électronique, santé et textile.

« DACHSER joue un rôle clé dans l’évolution du secteur des transports et de la logistique en Tunisie. Nous sommes ravis d’avoir contribué, depuis 40 ans, à renforcer la compétitivité de nos partenaires industriels tunisiens sur le marché mondial », a déclaré Frédéric Diot, Country Manager DACHSER Tunisie.

Une transformation logistique au service de l’ouverture internationale

Cette année anniversaire illustre aussi la transformation du rôle logistique de DACHSER en Tunisie. D’une activité initialement centrée sur les échanges routiers avec la France, l’entreprise est devenue un prestataire majeur de solutions logistiques internationales.

Aujourd’hui, les entreprises tunisiennes bénéficient d’un accès direct aux réseaux mondiaux de DACHSER, qui compte près de 400 agences dans plus de 40 pays.

DACHSER Road Logistics : la Tunisie connectée à l’Europe

Lors du lancement de son activité Road Logistics, DACHSER assurait une liaison routière avec la France. Quarante ans plus tard, les exportateurs et importateurs tunisiens disposent de départs réguliers vers et depuis 35 pays européens, grâce au réseau de groupage DACHSER et à ses gateways européennes.

Cette organisation permet de relier la Tunisie aux principaux centres industriels et de consommation européens avec des solutions fiables, fréquentes et optimisées.

DACHSER Air & Sea Logistics : relier les continents

En 1999, DACHSER Tunisie a élargi son offre avec le lancement de l’activité Air & Sea Logistics, dédiée au transport aérien et maritime intercontinental. Adossée au réseau mondial DACHSER, elle permet aujourd’hui de connecter la Tunisie aux grands bassins économiques mondiaux.

L’entreprise propose notamment des services réguliers de groupage maritime depuis et vers l’Asie, la Turquie et les Amériques, ainsi que des solutions combinées rail-route depuis et vers la Chine et aérien-route depuis et vers les Amériques, l’Asie et le Moyen-Orient. Ces offres door-to-door répondent aux exigences des industriels en matière de fiabilité, de délais et de flexibilité.

Un nouvel investissement pour accompagner la croissance industrielle

Fidèle à sa stratégie de développement à long terme, DACHSER poursuit ses investissements en Tunisie. Après avoir consacré 2 millions d’euros en 2025 à la modernisation de son système informatique et à l’extension de ses capacités opérationnelles, l’entreprise prévoit de construire un nouveau site de 6 000 m² dans la région de Sousse.

Cette nouvelle implantation renforcera le maillage territorial de DACHSER et rapprochera davantage ses services des principaux bassins industriels du pays.

« La Tunisie dispose d’un tissu industriel dynamique et fortement tourné vers l’export. Avec ce nouvel investissement, nous réaffirmons notre confiance dans son potentiel et notre volonté d’accompagner durablement sa croissance », conclut Frédéric Diot.

Informations clés

Entreprise : DACHSER Tunisie

Présence en Tunisie : depuis 1986

Événement : 40 ans d’activité et d’investissements

Nouveau projet : site de 6 000 m² dans la région de Sousse

Effectifs : 136 collaborateurs

Infrastructures : deux sites interconnectés et 15 000 m² sous douane

Secteurs accompagnés : automobile, aéronautique, électronique, santé, textile

Réseau mondial : près de 400 agences dans plus de 40 pays

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