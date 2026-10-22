OASIS DAYS 2026 à Gabès : Quand l’art et la culture réinventent l’avenir des oasis

OASIS DAYS 2026 à Gabès : Quand l’art et la culture réinventent l’avenir des oasis

Du 29 octobre au 1er novembre 2026, la ville de Gabès vibrera au rythme de la quatrième édition du festival OASIS DAYS. Porté par l’association Focus Gabès, l’événement placé sous le thème « Faire commun » invite habitants, artistes et visiteurs à unir leurs forces pour célébrer et protéger le patrimoine unique des oasis tunisiennes.

Gabès, terre de création et de résilience

Nichée entre mer et désert, Gabès est bien plus qu’une simple ville côtière. C’est une terre d’histoire, de savoir-faire et de biodiversité, où les oasis constituent un trésor vivant. Pourtant, ce patrimoine naturel et culturel est aujourd’hui confronté à de nombreux défis. C’est dans ce contexte que le festival OASIS DAYS prend tout son sens.

Pour cette édition 2026, l’association Focus Gabès a choisi de franchir un cap décisif. Il ne s’agit plus seulement de réfléchir, mais d’agir. Le thème « Faire commun » résonne comme un appel à la mobilisation collective : comment valoriser les ressources locales, soutenir les initiatives qui préservent les oasis et faire émerger de nouvelles dynamiques au service de leur avenir ?

Un programme riche et participatif

Pendant quatre jours, Gabès se transformera en un véritable laboratoire à ciel ouvert. Le festival proposera une programmation éclectique et accessible à tous :

Expositions et projections pour découvrir les richesses du territoire et les enjeux environnementaux.

Rencontres et ateliers pour échanger, apprendre et co-construire des solutions.

Balades dans les oasis pour une immersion au cœur de ce patrimoine vivant.

Performances artistiques et concerts pour célébrer la créativité locale.

Découverte des produits et saveurs du terroir, véritables ambassadeurs du savoir-faire de Gabès.

Ce programme ambitieux vise à valoriser les trésors de la région, à célébrer les savoir-faire locaux et à faire émerger de nouvelles dynamiques collectives. L’objectif est clair : faire de Gabès un espace de rencontre et de création où chacun, habitant, artiste, acteur local ou visiteur, peut imaginer ensemble de nouvelles perspectives pour les oasis.

EL Seed, un ambassadeur de cœur et de talent

La présence d’EL Seed en tant que président d’honneur de Focus Gabès apporte une dimension exceptionnelle à l’événement. Cet artiste tunisien, né à Gabès et figure internationale du calligraffiti, incarne à lui seul le message du festival. Son art, qui fait dialoguer calligraphie arabe, art contemporain et expression urbaine, est ancré dans son identité tunisienne et rayonne bien au-delà des frontières.

Son intervention sur le minaret de la mosquée de Jara a donné à son lien avec Gabès une résonance particulière. Son engagement aux côtés de l’association illustre ce que le festival défend : la valorisation du patrimoine, de la créativité locale et du potentiel culturel des territoires. Il rappelle aussi que Gabès, au-delà de ses richesses naturelles, est une terre de création, de talents et d’ouverture sur le monde.

Informations pratiques

OASIS DAYS 2026

Thème : « Faire commun »

Dates : Du 29 octobre au 1er novembre 2026

Lieu : Gabès, Tunisie

Organisateur : Association Focus Gabès

Site web : https://focusgabes.com/

Ne manquez pas ce rendez-vous unique pour célébrer les oasis, le patrimoine et la créativité tunisienne. Rejoignez le mouvement « Faire commun » et participez à l’avenir des oasis de Gabès.

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