Dix entreprises sont sélectionnées parmi les demi-finalistes du Prix Milken-Motsepe pour le développement de l’économie circulaire, doté de 2 millions de dollars

Dix entreprises sont sélectionnées parmi les demi-finalistes du Prix Milken-Motsepe pour le développement de l’économie circulaire, doté de 2 millions de dollars

Le Milken Institute octroiera une aide financière sans restriction de 500 000 dollars à des entreprises développant des technologies visant à améliorer les pratiques de l’économie circulaire

Le Milken Institute et la Motsepe Foundation ont annoncé les dix équipes qualifiées pour la demi-finale du Prix Milken-Motsepe pour le développement de l’économie circulaire (Milken-Motsepe Prize in Circular Economy), avec à la clé une enveloppe de 500 000 dollars d’aide financière sans restriction destinée à des entreprises innovantes favorisant une croissance économique inclusive et le développement durable en Afrique.

Au total, 2 millions de dollars de capitaux non dilutifs seront distribués dans le cadre de ce prix, auxquels s’ajouteront des opportunités de visibilité internationale, de mentorat et de mise en contact avec des investisseurs.

« À l’échelle mondiale, l’économie circulaire représente un potentiel de 4 500 milliards de dollars. L’Afrique, qui tend à abandonner les systèmes traditionnels au profit de modèles régénératifs fondés sur la technologie, est idéalement placée pour opérer cette transition », a déclaré Emily Musil, directrice générale du Milken Institute. « Grâce au Prix Milken-Motsepe pour le développement de l’économie circulaire, nous soutenons les entrepreneurs qui transforment l’utilisation rationnelle des ressources en compétitivité sur le marché, en croissance évolutive et en emplois de qualité. C’est avec une grande fierté que nous contribuons à mettre leurs solutions sur le devant de la scène. »

Alors que la demande mondiale en puissance informatique et en ressources naturelles ne cesse de croître et que les chaînes d’approvisionnement sont confrontées à des perturbations persistantes, les modèles circulaires occupent désormais une place centrale dans la compétitivité industrielle et la stabilité de l’emploi. Ils garantissent en effet l’approvisionnement en minerais essentiels, en composants électroniques et en eau, autant d’éléments nécessaires au fonctionnement de l’intelligence artificielle.

Ils aident également les entreprises à se conformer aux nouvelles exigences de l’Union européenne en matière de circularité, leur permettant de rester compétitives sur les marchés européens et au-delà.

Le prix de cette année récompensera des entreprises qui utilisent des technologies de nouvelle génération pour déployer à grande échelle des solutions commercialement viables, capables de faire progresser ces pratiques, de favoriser la création d’emplois et de générer un impact environnemental et social mesurable à travers l’Afrique.

Les membres du jury, des experts de haut niveau dans les domaines de l’économie circulaire, de l’industrie et de l’entrepreneuriat social, sélectionneront cinq finalistes parmi les dix équipes demi-finalistes en fonction de différents critères tels que la viabilité commerciale, l’évolutivité du marché, l’impact sur la création d’emplois et sur la société, ainsi que de l’impact en matière d’économie circulaire et d’environnement.

Une fois la phase finale d’évaluation terminée, le Grand Prix, doté d’un million de dollars, sera décerné lors de la Conférence mondiale 2027 du Milken Institute à Los Angeles. Un prix de 250 000 dollars sera également décerné à l’entreprise qui arrivera deuxième.

Liste des dix entreprises demi-finalistes du Programme du Prix Milken-Motsepe pour le développement de l’économie circulaire :

Bottle Logistics East Africa

Cheffe d’équipe : Louisa Gathecha

Basée au Kenya, Bottle Logistics East Africa est une entreprise technologique axée sur l’économie circulaire, qui allie la logistique inverse numérique à une infrastructure industrielle de pointe dédiée à la récupération du verre. Elle collecte, récupère, recycle, réutilise et revalorise le verre mis au rebut afin d’en faire des emballages consignés, du calcin de haute qualité et des produits circulaires à forte valeur ajoutée.

Cold Hubs

Chef d’équipe : Nnaemeka Ikegwuonu

Basée au Nigeria, Cold Hubs conçoit, fabrique et exploite des chambres froides, des camions frigorifiques et des caisses réutilisables fonctionnant à 100 % à l’énergie solaire. Ces solutions sont destinées aux marchés alimentaires en plein air, aux centres de collecte de produits frais et aux groupements d’exploitations agricoles. Elles permettent de stocker et de conserver les denrées périssables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ainsi de prolonger leur durée de conservation de 2 à 21 jours.

Country Materials Ltd.

Chef d’équipe : Avith Philip

Basée en Tanzanie, Country Materials est une entreprise technologique spécialisée dans l’économie circulaire de l’acier. Elle utilise l’intelligence artificielle et des systèmes numériques pour identifier, tracer et récupérer des déchets métalliques d’origine légitime, qu’elle réintroduit ensuite dans le circuit de production en tant que matière première destinée à l’industrie sidérurgique africaine.

EKT Trade and Investment

Chef d’équipe : Kiros Teklu Berhe

Basée en Éthiopie, EKT est une entreprise de fabrication circulaire qui transforme les déchets plastiques en produits à forte valeur ajoutée, créant ainsi des emplois, réduisant la pollution et contribuant à la mise en place d’une économie circulaire évolutive en Afrique.

Papyrus Egypt

Chefs d’équipe : Ramy Azer et Heba Nayil

Implantée en Égypte et en Australie, cette société d’ingénierie a mis au point une technologie éprouvée permettant de transformer les déchets des plantations de bananes en emballages biodégradables respectueux de l’environnement et en engrais liquides organiques.

Regen Organics DBA Sanergy

Chefs d’équipe : Ani Vallabhaneni et David Auerbach

Basée au Kenya, Regen Organics met en place des systèmes alimentaires solides et résilients pour les agriculteurs africains grâce à un modèle d’économie circulaire qui transforme les déchets urbains polluants issus de l’assainissement et les déchets organiques en intrants agricoles régénérateurs, en engrais organiques et en biochar. Ces produits aident à restaurer les sols, à augmenter les revenus des agriculteurs et à atténuer le changement climatique.

SafeSip

Cheffe d’équipe : Faith Kuya

SafeSip met en œuvre en Tanzanie un modèle d’économie circulaire à double source de revenus, qui consiste à transformer les déchets plastiques post-consommation et agricoles en résine recyclée résistante à la pression ainsi qu’en matériel d’irrigation goutte à goutte, le tout conforme à la norme ISO 442. Ces produits sont fournis aux petits agriculteurs dans le cadre d’un service d’irrigation à la demande facturé au litre, sans qu’aucun investissement initial ne soit nécessaire.

Safi Organics

Chef d’équipe : Samuel Rigu

Safi Organics est une entreprise kenyane spécialisée dans les technologies climatiques. Elle transforme les balles de riz et la bagasse de canne à sucre en Safi Sarvi ® , un engrais organique à empreinte carbone négative permettant d’augmenter les rendements agricoles jusqu’à 30 % et les revenus des agriculteurs jusqu’à 50 %.

Triple M Electrical and Electronic Contracting

Chef d’équipe : Mahmoud Montash

Triple M est une société d’ingénierie égyptienne qui réalise des tests de diagnostic pour prolonger la durée de vie des infrastructures électriques. Elle purifie l’huile des transformateurs et remet en état ces derniers, ainsi que les appareillages de commutation et les tableaux électriques, afin que l’huile minérale, le cuivre et l’acier restent en service au lieu de terminer en déchets.

Zafree

Cheffe d’équipe : Bethelhem Dejene

Basée en Éthiopie, la société Zafree Papers fabrique de la pâte à papier et du papier sans bois à partir de résidus agricoles, notamment de déchets issus des plantations de bananes, pour l’industrie de l’emballage.

Depuis l’attribution du Grand Prix en 2023, le programme du Prix d’innovation Milken-Motsepe (Milken-Motsepe Innovation Prize Program) a permis de soutenir des innovateurs et des entrepreneurs visionnaires issus de tous les secteurs, en leur fournissant les capitaux, les ressources, le mentorat et les réseaux nécessaires pour transformer leurs idées audacieuses en solutions susceptibles d’intéresser les investisseurs.

Aujourd’hui dans sa cinquième année, la communauté du prix rassemble plus de 16 000 personnes réparties dans 162 pays, dont plus de 85 % sont des entrepreneurs basés en Afrique. À ce jour, le programme a généré un volume de financements de suivi représentant plus de 31 fois la valeur des sommes décernées, a touché plus d’un million de parties prenantes et a permis de dispenser plus de 1 800 heures de renforcement des capacités, de mentorat et de formation aux médias.

Pour plus d’informations sur les demi-finalistes et sur le programme du Prix d’innovation Milken-Motsepe, rendez-vous sur https://milkenmotsepeprize.org/.

FAQ

Quel est l’objectif du Prix Milken-Motsepe pour le développement de l’économie circulaire ?

L’équipe lauréate devra démontrer sa capacité à réduire les déchets, à maintenir les matériaux en circulation et à générer des bénéfices environnementaux et sociaux mesurables grâce à des chaînes de valeur plus solides et plus économes en ressources. Le modèle économique doit être viable sur le plan commercial, s’appuyer sur la technologie, être adapté au contexte africain et offrir une perspective claire de développement à grande échelle, tout en favorisant la création d’emplois stables à travers le monde. Les équipes seront évaluées sur la base de plusieurs critères : viabilité commerciale, potentiel d’évolutivité sur le marché, impact social et impact sur la main-d’œuvre, circularité et impact environnemental.

Que peuvent gagner les équipes ?

Le Prix Milken-Motsepe pour le développement de l’économie circulaire est doté de deux millions de dollars, dont un Grand Prix d’un million de dollars.

Demi-finalistes : les dix entreprises demi-finalistes recevront chacune 50 000 dollars. Finalistes : les cinq entreprises finalistes recevront chacune 50 000 dollars. Récompenses finales : l’entreprise qui terminera première remportera le Grand Prix, doté d’un million de dollars. L’entreprise qui arrivera deuxième recevra un prix de 250 000 dollars.

Qui peut participer ?

L’inscription est gratuite et ouverte à toute personne, partout dans le monde, répondant aux critères de sélection, sous réserve des exceptions définies ci-dessous. Le Prix Milken-Motsepe pour le développement de l’économie circulaire récompense des entreprises bien établies qui ont fait leurs preuves dans la mise en place de solutions durables et accessibles de gestion circulaire des déchets au profit de communautés défavorisées. Les participants peuvent être des particuliers ou des équipes.

Les entreprises candidates doivent répondre aux critères d’éligibilité suivants :

être actives depuis plus de deux ans sans interruption sur le continent africain ;

compter plus de 500 000 dollars de chiffre d’affaires et de capitaux levés (cumulés) ;

apporter des preuves tangibles d’impact social et de création d’emplois ;

démontrer leur capacité opérationnelle à déployer plus d’un million de dollars de financement.

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