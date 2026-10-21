WETEX 2026 attire 60 institutions et entreprises sponsors des Émirats arabes unis et de l’étranger

L’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA) organise la 28e édition du Salon de l’eau, de l’énergie, des technologies et de l’environnement (WETEX), du 20 au 22 octobre 2026, au Dubai World Trade Centre.

« WETEX reflète la vision tournée vers l’avenir de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, et de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, qui consiste à tirer parti de l’innovation et des technologies mondiales de pointe, notamment la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA) et les infrastructures intelligentes, afin de renforcer la durabilité et la résilience des secteurs de l’eau et de l’énergie, tout en encourageant l’action climatique », a déclaré Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, directeur général et PDG de DEWA, ainsi que fondateur et président de WETEX.

Cette édition a attiré 60 sponsors, ainsi que 23 partenaires et organismes de soutien. Au total, 3 000 entreprises de 60 pays y participent, avec 13 pavillons internationaux.

Sponsors de premier rang

ENOC Group, Acwa, Alfanar, Riyadh Cables Group

Sponsors principaux

Roads and Transport Authority – Dubai, Masdar, Siemens, Siemens Energy, Green Oasis General Contracting Company

Sponsors de catégorie Titane

Centaur Group, DAMAC Properties, DUCAB, AG Power, Larsen & Toubro

Sponsor de catégorie Platine

Tesar SRL

Sponsors stratégiques

Dubai Supreme Council of Energy, Emirates Central Cooling Systems Corporation (Empower), Emirates Water and Electricity Company, Emirates Transformer and Switchgear, Federal Electric, SAP, Hitachi Energy – UAE, Gulf Eternit Industries, TAMCO Switchgear Malaysia, ARAR Group, Wade Adams Contracting, Sunten Electric, Embosal, Voltamp Energy, DANWAY, Ducont, HD Hyundai Electric, Jeddah Cables Company, TBEA Electrical Equipment Group

Partenaires médias stratégiques

Dubai Media, CNBC Arabia, IMI

Sponsors de catégorie Or

AASA Group, Dubai Engineering – DECO Group, Lucy Electric, Huawei, Dell Technologies, Nirmal Industrial Controls, Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (succursale de Dubaï), Thermax, PwC Middle East, Alucor, Schweitzer Engineering Laboratories (SEL), Schneider Electric, Rosatom, Power Plus Cable, Torishima Service Solutions, Afaq Holdings, Ingram Micro, Trillium Flow Technologies, GAMA Security Systems, Electrical Industries Company

Sommet mondial de l’économie verte

WETEX 2026 coïncide avec la 12e édition du Sommet mondial de l’économie verte (World Green Economy Summit – WGES), organisé par le Conseil suprême de l’énergie de Dubaï, DEWA et l’Organisation mondiale de l’économie verte. Le sommet se tient les 21 et 22 octobre 2026 au Dubai World Trade Centre.

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