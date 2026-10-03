HONOR Play20C en Tunisie : le premier écran arrière tactile, une batterie de 6 000 mAh et un prix de 459 DT

HONOR annonce l’arrivée du HONOR Play20C sur le marché tunisien. Ce nouveau smartphone de la série Play se distingue par un écran arrière tactile inédit, un grand écran immersif de 6,78 pouces et une batterie de 6 000 mAh. Il sera disponible à partir du 5 octobre 2026 au prix public conseillé de 459 dinars tunisiens.

Un lancement officiel à Tunis

Une cérémonie organisée le 2 octobre 2026

HONOR a dévoilé son nouvel appareil lors d’une cérémonie de lancement organisée vendredi 2 octobre 2026 à Tunis, en présence de partenaires, de médias et de revendeurs. La marque, spécialisée dans les écosystèmes d’appareils d’IA, profite de cette annonce pour renforcer sa présence sur le marché tunisien.

Trois promesses fortes pour le HONOR Play20C

Le HONOR Play20C a été conçu autour de trois axes : un écran suffisamment grand pour une bonne immersion, un deuxième écran qui apporte une nouvelle couche d’interaction à l’arrière du téléphone, et une batterie pensée pour accompagner une journée entière d’utilisation.

Écran arrière tactile : une nouvelle façon d’interagir avec son smartphone

Un second écran dynamique et personnalisable

L’écran arrière tactile du HONOR Play20C transforme le dos du téléphone en une surface interactive. Les utilisateurs peuvent y afficher des horloges, des fonds d’écran personnalisés et des fonds d’écran animés interactifs.

Notifications, appels et musique depuis l’arrière

Cet écran permet aussi de rester connecté sans retourner systématiquement le téléphone. Il donne accès aux appels, aux SMS, aux notifications et au contrôle de la musique directement depuis l’arrière de l’appareil.

Des selfies haute définition avec la caméra principale

Le HONOR Play20C réinvente également l’expérience selfie. L’écran arrière offre un aperçu en direct via la caméra principale, des commandes rapides pour le mode Beauté et un déclenchement facile grâce au bouton de volume bas. Une manière de réaliser des selfies haute définition avec la caméra principale du téléphone.

Un écran de 6,78 pouces pour une immersion totale

Un affichage fluide à 90 Hz

Au cœur du HONOR Play20C, on retrouve un écran de 6,78 pouces aux bords ultrafins, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Cette configuration promet une navigation fluide et naturelle, que ce soit pour faire défiler des contenus, regarder des vidéos ou jouer.

Des bords fins pour plus de contenu

Les bords fins agrandissent la zone d’affichage et plongent l’utilisateur au cœur de son contenu. HONOR positionne ainsi le Play20C comme l’un des smartphones dotés de l’un des écrans les plus larges de sa catégorie.

Batterie de 6 000 mAh : l’autonomie d’une journée entière

Une utilisation sans interruption

Le HONOR Play20C embarque une batterie de 6 000 mAh conçue pour accompagner l’utilisateur tout au long de la journée, qu’il passe des appels, regarde des vidéos en streaming ou reste connecté.

Plus de sérénité au quotidien

Grâce à cette autonomie fiable, HONOR promet de réduire les inquiétudes liées à la recherche d’un chargeur. L’utilisateur peut profiter pleinement de son téléphone sans interruption.

Un design soigné et trois coloris disponibles

Une silhouette épurée et cohérente

Le HONOR Play20C allie technologie et design précis et raffiné. Le module photo et l’écran arrière s’intègrent harmonieusement dans une silhouette épurée, pensée pour offrir une prise en main haut de gamme et élégante.

Vert Forêt, Or Aurore et Noir Minuit

Le nouveau smartphone de HONOR se décline en trois coloris distincts : Vert Forêt, Or Aurore et Noir Minuit. Les coloris disponibles sont également annoncés sous les noms Vert, Or et Noir.

Prix et disponibilité en Tunisie

Disponible à partir du 5 octobre 2026

Le HONOR Play20C sera disponible sur le marché tunisien à partir du 5 octobre 2026.

Prix public conseillé : 459 dinars tunisiens

Son prix public conseillé est fixé à 459 dinars tunisiens. Les couleurs disponibles sont Vert, Or et Noir.

À retenir

Le HONOR Play20C arrive en Tunisie avec un argument différenciant majeur : son écran arrière tactile. À cela s’ajoutent un écran de 6,78 pouces à 90 Hz, une batterie de 6 000 mAh, un design travaillé et un prix de 459 DT. Un positionnement qui pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone original, endurant et accessible.

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