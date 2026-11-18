La Tunisie renforce son rayonnement international , Leila Berhouma réélue au Conseil d’administration de CINETOUR.

La présence tunisienne au sein des réseaux culturels internationaux se consolide. Écrivaine, auteure, critique de cinéma et actrice culturelle tunisienne, Dr Leila Berhouma vient d’être réélue membre du Conseil d’administration de CINETOUR – World Film Festivals Committee pour l’année 2027, une organisation internationale basée à Rome et réunissant des personnalités et des professionnels issus de différents horizons culturels et cinématographiques.

Cette réélection vient saluer un engagement soutenu en faveur du rayonnement de la culture, du dialogue entre les civilisations et de la coopération internationale. À travers son parcours littéraire, critique et culturel, Leila Berhouma œuvre à faire du cinéma et des arts des espaces privilégiés de rencontre, de transmission et de rapprochement entre les peuples.

Au-delà de sa dimension cinématographique, cette responsabilité revêt une portée culturelle et diplomatique particulière. Elle offre une nouvelle occasion de porter la voix de la Tunisie dans un réseau international, de mettre en valeur la richesse de son patrimoine culturel et artistique, ainsi que le potentiel de ses compétences créatives et intellectuelles.

Attachée aux valeurs du dialogue interculturel et de la coopération entre les nations, Leila Berhouma défend une conception de la culture comme véritable instrument de diplomatie, de connaissance mutuelle et de rapprochement entre les peuples. Son engagement s’inscrit dans une vision où les échanges artistiques, les festivals, la littérature et la participation des jeunes à la vie culturelle contribuent pleinement à construire des passerelles durables entre les sociétés.

Cette nouvelle réélection témoigne ainsi de la visibilité croissante des compétences culturelles tunisiennes dans les espaces internationaux et souligne la place que peuvent occuper les femmes de culture dans la représentation de leur pays et le développement de son rayonnement à l’étranger.

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