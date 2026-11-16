Cynoia lance Hannibal AI et connecte son espace de travail aux IA

Marseille et Sousse, le 16 novembre 2026 – L’éditeur franco-tunisien Cynoia, spécialiste d’un espace de travail pour les équipes, a mis en ligne le 12 novembre la version 3.1 de sa plateforme. Elle apporte deux nouveautés majeures : Hannibal AI, un assistant qui répond aux questions d’une équipe à partir de ses propres données, et un connecteur permettant aux outils d’IA du marché de travailler directement dans l’espace de l’équipe.

Hannibal AI : poser une question plutôt que chercher

Dans une équipe, l’information existe déjà : une décision dans une discussion, une échéance dans un projet, un détail dans une note. Hannibal AI connaît les projets, tâches, notes, calendrier, discussions et fichiers d’un espace Cynoia.

Des réponses basées sur les données réelles de l’équipe

Une question posée avec ses mots — « Lequel de nos projets demande de l’attention en premier ? » — obtient une réponse construite sur les données réelles de l’équipe, avec des tableaux, des graphiques et des liens vers les tâches citées. Des rapports en un clic, comme « Faites-moi le point » ou « Ma semaine à venir », complètent le dispositif.

L’assistant prépare, l’utilisateur confirme

Hannibal AI peut créer, déplacer, assigner ou replanifier des tâches. Chaque changement attend la confirmation de l’utilisateur avant d’être appliqué, en son nom.

Un contrôle humain conservé

Cette validation systématique permet à l’équipe de garder la main sur les actions réalisées dans l’espace de travail, même lorsque l’assistant propose des modifications.

Claude et ChatGPT connectés à l’espace de travail

Cynoia s’ajoute comme connecteur dans Claude, ChatGPT, Cursor ou Claude Code, selon le standard ouvert MCP (Model Context Protocol). L’outil d’IA lit l’espace de travail et y crée des tâches, après une page de consentement propre à chaque espace.

Consentement et révocation des connexions

Chaque utilisateur voit et révoque ses connexions ; les propriétaires d’un espace peuvent toutes les mettre en pause.

« Une équipe n’a pas besoin d’une IA qui écrit à sa place, elle a besoin d’une IA qui sait où elle en est. Hannibal répond avec les données de l’équipe, et les outils d’IA qu’elle utilise déjà peuvent maintenant faire de même. » Nasreddine Riahi, cofondateur et PDG de Cynoia

Disponibilité

La version 3.1 est disponible pour tous les espaces Cynoia. Le premier abonnement à Hannibal AI commence par un essai gratuit de 7 jours. Le connecteur est inclus dans tous les plans, sauf le plan gratuit.

Cynoia est un espace de travail intelligent pour les équipes, développé par Cynoia SA (Sousse, Tunisie) et Cynoia SAS (Marseille, France). La plateforme réunit projets, tâches, discussions, appels, notes et fichiers, sur ordinateur et sur mobile, et s’adresse aux PME, startups et organisations d’Afrique francophone et de France.

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