MEDRH 2026 : l’humain au cœur des entreprises en mutation

Hammamet a accueilli, les 13 et 14 novembre 2026, la 10e édition des Rencontres Méditerranéennes des Ressources Humaines (MEDRH). Un anniversaire placé sous le thème « 10 ans après : les organisations en mutation, vagues de fond », avec une idée forte : les entreprises doivent changer, mais surtout devenir plus agiles, plus résilientes et plus humaines.

Dix ans après, un rendez-vous pour préparer l’avenir

Dirigeants, managers, entrepreneurs, universitaires, consultants et experts venus des RH, de la finance, du marketing, de la communication, de la technologie ou encore de la transformation numérique : la 10e édition de MEDRH a réuni un large panel de décideurs. Objectif ? Célébrer une décennie d’échanges, mais aussi réfléchir aux mutations profondes qui bousculent les organisations.

Le programme s’est articulé autour d’ateliers consacrés aux fonctions clés que sont le marketing, la communication et les ressources humaines. Les discussions ont fait ressortir un même besoin : concilier pilotage de la performance et valorisation du capital humain, tout en repensant les modèles organisationnels.

La méthode « VOIR » et l’espace MEDRH+

Les participants ont également pris part à des sessions dédiées à l’anticipation et à la maîtrise des changements, notamment grâce à la méthodologie « VOIR ». Un espace de synthèse et de partage d’enseignements, baptisé « MEDRH+ », a aussi permis de transformer les échanges en pistes concrètes.

Maha Chehata : « Le défi n’est plus de savoir si les entreprises vont changer »

Pour Mme Maha Chehata, Présidente de MEDRH, ce dixième anniversaire n’est pas seulement un moment de bilan. C’est surtout une occasion de préparer la suite.

« L’intelligence artificielle, la technologie, la durabilité, les nouveaux modèles de travail et le contexte économique sont autant de facteurs qui redessinent l’entreprise dans l’ensemble de ses composantes. Le défi ne consiste plus à savoir si les entreprises vont changer, mais à déterminer comment les rendre plus agiles, plus résilientes et plus humaines afin qu’elles continuent de créer de la valeur dans un monde en constante évolution », a-t-elle souligné.

Mme Chehata a également insisté sur le dialogue, le partage d’expériences et le décloisonnement entre les disciplines. Pour elle, la coopération entre les acteurs et la mise en synergie de leurs expertises sont indispensables pour transformer les défis en opportunités concrètes.

Hamadi Chellouf : « MEDRH avance »

M. Hamadi Chellouf, Fondateur de MEDRH, a rappelé la vocation fédératrice de l’événement : « MEDRH n’est pas seulement une série de conférences et d’ateliers ; c’est une expérience collective que nous vivons. Ce sont des rencontres, des idées et des débats qui se traduisent en projets et en décisions. C’est tout le sens de notre slogan : “MEDRH avance”. »

Il a aussi réaffirmé l’ambition de faire de MEDRH, à long terme, l’événement de référence dans l’espace méditerranéen, en Afrique et à l’international, au service du développement du capital humain et d’une performance durable.

L’humain, condition d’une transformation réussie

Cette 10e édition confirme une conviction : l’avenir des organisations ne dépend pas uniquement de leur capacité à suivre les évolutions technologiques. Il repose aussi sur leur aptitude à placer l’humain au cœur des transformations, à développer les compétences, à renforcer la collaboration entre les fonctions et à créer une valeur durable.

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