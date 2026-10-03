Huawei, partenaire officiel de TeleHealth Connect Tunisia 2026, met son expertise technologique au service de la transformation numérique de la santé

Huawei a participé, en tant que partenaire Platinum, à la première édition de TeleHealth Connect Tunisia 2026, qui s’est tenue du 29 septembre au 1er octobre 2026 à Tunis, sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République. Consacré aux enjeux de la transformation numérique des systèmes de santé, le Sommet a réuni des représentants des institutions publiques, des professionnels de santé, des experts internationaux, des chercheurs et des acteurs technologiques autour des opportunités et des défis liés au développement de la santé numérique.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les interventions de M. Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, et de Dr Jean Kaseya, Directeur général de l’Africa CDC, suivies du mot d’accueil de M. Mohamed Ben Amor, Directeur général de l’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication (AICTO). La session a également rassemblé plusieurs hautes personnalités et représentants de premier plan issus d’institutions diplomatiques, internationales et du secteur de la santé. M. Adnane Ben Halima, Vice President de Huawei pour l’Afrique du Nord, a également pris la parole lors de cette session d’ouverture.

Dans son discours d’ouverture, Adnane Ben Halima a placé l’accessibilité et l’équité au cœur de la transformation numérique de la santé. Il a notamment souligné le rôle de la télémédecine pour rapprocher les patients de l’expertise médicale, indépendamment de leur localisation, ainsi que le potentiel de l’intelligence artificielle pour accompagner les professionnels de santé dans leur pratique. Il a également rappelé que l’IA ne peut être dissociée des infrastructures qui permettent son déploiement à grande échelle.

« La santé numérique ne doit pas avoir pour objectif de rendre la médecine simplement plus technologique. Elle doit rendre les soins plus accessibles, plus efficaces et plus équitables. »

Cette vision s’est prolongée dans les échanges du Sommet, notamment lors du panel consacré au rôle de l’intelligence artificielle dans la souveraineté sanitaire et l’accès équitable aux soins, auquel M. Adnane Ben Halima a également participé. Les discussions ont porté sur les possibilités offertes par l’IA pour accompagner les professionnels de santé, notamment dans des domaines tels que la radiologie et la pathologie, tout en soulignant l’importance de disposer d’infrastructures numériques fiables, sécurisées et interconnectées.

Lors des différentes sessions, M. Youssef Boukari, CTO of Data Communication Solution, Northern Africa Enterprise, Huawei Tunisia, a participé à la discussion « Renforcer l’accès équitable aux services d’imagerie médicale diagnostique grâce à la téléradiologie », tandis que M. Ibrahim Arafoui, Senior Solution Manager, Huawei, est intervenu sur « Des dépenses de santé plus intelligentes : des outils numériques pour un financement de la santé axé sur les résultats ». Leurs contributions ont porté sur le rôle des infrastructures, de la connectivité et des technologies numériques dans l’évolution des systèmes de santé.

Cette approche était également illustrée sur le booth Huawei, où les participants ont pu découvrir plusieurs solutions dédiées à l’écosystème de santé numérique. Le parcours technologique présenté s’articulait autour de trois domaines complémentaires : IP Domain, consacré aux infrastructures réseau et à la connectivité ; AI Data Center, dédié aux infrastructures nécessaires au déploiement de l’intelligence artificielle et au traitement des données ; et Digital Hospital Remote Consultation, mettant en avant les capacités de la technologie pour faciliter les consultations à distance et rapprocher l’expertise médicale des patients et des établissements de santé. Les solutions présentées illustrent ainsi les différentes briques technologiques nécessaires pour construire un environnement de santé numérique connecté, intelligent et sécurisé.

À travers sa participation à TeleHealth Connect Tunisia 2026, Huawei a ainsi partagé son expertise et échangé avec les différents acteurs de l’écosystème autour des conditions permettant de faire du numérique un levier concret d’amélioration des services de santé. Cette participation s’inscrit dans l’engagement de Huawei à accompagner la transformation digitale des secteurs stratégiques à travers ses expertises en connectivité, infrastructures numériques, cloud, données, cybersécurité et intelligence artificielle.

En tant que partenaire officiel de TeleHealth Connect Tunisia 2026, Huawei réaffirme ainsi son engagement à contribuer au développement d’écosystèmes numériques capables de soutenir des systèmes de santé plus connectés, plus sûrs, plus accessibles et davantage centrés sur les besoins des patients et des professionnels de santé, en Tunisie et dans la région.

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