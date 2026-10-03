Le Pacte pour une Méditerranée sans plastique : à Bizerte, le Forum mondial de la Mer passe à l’action

Alors que les négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique sont dans l’impasse après l’échec de la 5e session de négociation (INC-5) à Genève en août 2025, des acteurs engagés du monde maritime se sont réunis en Tunisie les 24 et 25 septembre 2026, à l’occasion de la 9e édition du Forum mondial de la Mer de Bizerte. Ils ont lancé le Pacte pour une Méditerranée sans plastique.

Une Méditerranée en urgence écologique Une Méditerranée en urgence écologique

La mer la plus touchée par la pollution plastique

Les participants au Forum ont rappelé que la Méditerranée est plus gravement impactée qu’aucune autre mer régionale par la pollution plastique. Elle est devenue, de ce fait, une zone d’urgence écologique.

L’impasse des négociations mondiales

Constatant l’incapacité des États membres des Nations Unies à trouver, depuis quatre années, les termes d’un accord mondial ambitieux, les participants ont choisi d’agir à l’échelle d’un seul bassin maritime : celui de la Méditerranée. Objectif : faire reculer de manière effective, et sans plus attendre, la production de plastique.

Le Pacte pour une Méditerranée sans plastique

Réduire la production de plastique d’ici 2030

Le Pacte pour une Méditerranée sans plastique se fixe comme objectif d’aider à faire reculer, auprès des vingt-deux États de l’espace méditerranéen, la production de plastique d’ici 2030. Ses promoteurs espèrent qu’un traité mondial pourra être signé d’ici là.

Une plate-forme pour les 22 États méditerranéens

Le Pacte se présente comme une plate-forme d’engagements multi-acteurs. Il ne prétend pas se substituer aux différents outils et organisations existants qui adressent depuis longtemps ce sujet. Il entend au contraire coopérer avec eux.

Une mobilisation au-delà du recyclage

Un certain nombre de chercheurs, d’acteurs de la société civile, du monde de l’entreprise et de la finance, ainsi que des responsables de collectivités littorales, ont décidé de concentrer leurs efforts sur la lutte contre la pollution plastique, bien au-delà de la simple gestion des déchets et du recyclage.

Les avancées internationales saluées par le Forum Les avancées internationales saluées par le Forum

Protéger 30 % des mers : l’héritage de Kunming-Montréal

L’accord de Kunming-Montréal, conclu lors de la COP 15 biodiversité en décembre 2022, fixe l’objectif de protéger au moins 30 % des mers d’ici 2030. À ce jour, la Méditerranée n’a cependant pas réalisé un tiers de l’objectif et reste très éloignée de la cible de protection forte.

Blue Africa Summit et l’Africa Blue Compass

Après le Forum de Bizerte, le lancement en 2023 du Blue Africa Summit de Tanger a marqué le leadership méditerranéen dans la vision océanique de l’Afrique bleue. Sa quatrième édition se tiendra les 26 et 27 novembre 2026. À la demande de l’Académie du Royaume du Maroc, le Blue Africa Summit délivrera l’ABC (Africa Blue Compass), première boussole de l’économie bleue africaine.

UNOC3 à Nice et le Plan de Nice pour l’Océan

Une mobilisation politique sans précédent pour l’Océan a eu lieu le 9 juin 2025 à Nice, au bord de la Méditerranée, avec la présence de 64 chefs d’État et de gouvernements lors de la 3e Conférence Océan des Nations Unies (UNOC3). Organisée par la France et le Costa-Rica, avec le soutien de la Principauté de Monaco, cette conférence a permis des avancées importantes intégrées au Plan de Nice pour l’Océan : protection de la Haute Mer et des grands fonds marins, lutte contre les différentes pollutions marines et la pêche INN, décarbonation du transport maritime, engagement des villes et régions côtières contre l’élévation du niveau de la mer, économie et finance bleues, reconnaissance de la prescription scientifique, ou encore engagement de l’Union européenne à travers son premier Pacte pour l’Océan.

Traité de la Haute Mer : une entrée en vigueur en janvier 2026

Le Traité de la Haute Mer (BBNJ) est entré en vigueur le 17 janvier 2026. Il vise à assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. À ce jour, sur les 101 pays ayant ratifié le Traité, seuls 13 des 22 pays méditerranéens l’ont fait. Sauf annonce prochaine, ils seront à la table de la première COP Océan le 11 janvier 2027, au siège des Nations Unies à New York.

Un Forum désormais itinérant entre 2027 et 2030

Des sessions dans les grandes agglomérations côtières

En devenant itinérant, le Forum de Bizerte organisera entre 2027 et 2030 un certain nombre de sessions du Pacte pour une Méditerranée sans plastique dans de grandes agglomérations côtières méditerranéennes.

Convaincre les décideurs publics et les entreprises

Cette plate-forme d’engagements multi-acteurs espère convaincre, par son plaidoyer, les responsables publics et l’écosystème entrepreneurial de chaque pays de l’intérêt bien partagé pour tous d’une réduction sensible de la production de plastique.

Participants et organisateurs

La 9e édition du Forum mondial de la Mer de Bizerte a réuni de nombreux chercheurs, acteurs de la société civile, représentants du monde de l’entreprise et de la finance, responsables de collectivités littorales, ainsi que des personnalités nationales et internationales.

Parmi les participants figurent notamment Adel Ben Youssef, Alessandra Azzola, Alessandra Sensi, Alexis Sierra, Aline Grudet, Ani Movsessiyan, Antoine Cahn, Antoine Lafitte, Arion Sauku, Asma Chafter, Asma Hamza, Augustin Pillet-Will, Aurélie Bernard, Boumediene Beladjine, Bruno Dumontet, Cédric Fouilland, Carole Martinez, Coraline Crannell, Dario Pollicino, Dora Miled, Elyes Guesmi, Emna Sohlobji, Fayçal Mechry, François Houllier, Geneviève Pons, Gianni Valenti, Gilles Cenazandotti, Giulia Antidormi, Houssem Hamdi, Imed Hamdi, Jamila Ben Souissi, Jesùs Carbajosa, Johanna Auguin, Joumana Sweiss, Karim Khouadja, Lamiss Haddad, Leila Chikhaoui, Luna Merino, Lulzim Baumann, Maher Mahjoub, Malek Soussi, Mara Machado, Marilou SUC, Marina Lévy, Matías Ibáñez, Matthieu Humery, Mercedes MUÑOZ CAÑAS, Mohamed Boussoffara, Mohamed Salah Azaza, Morsi Feki, Mouna Ben Halima, S. E. Mme Nadia Hai, Nathalie Komatitsch, Naoufel Haddad, Olivier Poivre d’Arvor, Olfat Hamdan, Pascal Lamy, Patricia Ricard, Philippe Masset, Randa Mejri, Rania Mechergui, Ridha Abbès, Ramzi Zammali, Rym Azzez, Rym Benzina, Sandra Jimenez, Sherazade Zaiter, Stefania Campogianni, Stefania Manca, Stéphanie Bouziges-Eschmann, Suzan Kholeif, S. E. Mr Bassem Yahia Hassan, S. E. Mr Isidro Antonio González Afonso, S. E. Mme Anne Guéguen, S. E. Mr Joseph M. Sammut, S.E. Mr Milad Nammour, Tawfik Hassan, Tayssir Ben Hassine, Wassim Chaabane, Xavier Cousin, Yosr Ben Fadhel, Zouhaier Baklouti et Zohra Lili Chabaane.

Le Forum a été organisé par SHARE4MED (programme Interreg NEXT MED), Circe.Med/ADEME et La Saison Bleue.

À retenir

Face à l’échec des négociations mondiales sur la pollution plastique, le Forum mondial de la Mer de Bizerte a choisi une approche régionale et multi-acteurs : le Pacte pour une Méditerranée sans plastique. Son ambition est d’aider les 22 États méditerranéens à réduire la production de plastique d’ici 2030, tout en coopérant avec les organisations existantes et en portant un plaidoyer auprès des décideurs publics et économiques.

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