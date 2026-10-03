Journée mondiale du cœur : Samsung Galaxy Watch, l’allié connecté pour prendre soin de son cœur 24h/24

À l’occasion de la Journée mondiale du cœur, célébrée le 29 septembre, Samsung rappelle que la prévention cardiovasculaire passe souvent par de petits gestes quotidiens. Grâce à la Samsung Galaxy Watch et à Samsung Health, il est possible de mieux comprendre son corps, de suivre des indicateurs clés et d’adopter des habitudes plus saines directement depuis son poignet.

La Journée mondiale du cœur : un rappel essentiel La Journée mondiale du cœur : un rappel essentiel

Les maladies cardiaques, première cause de mortalité dans le monde

Peu importe qui nous sommes ou ce que nous faisons, notre cœur est un compagnon fidèle. Invisible mais toujours à l’œuvre, il bat environ 100 000 fois par jour. Pourtant, pour un organe aussi essentiel, la santé cardiaque est souvent négligée jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité dans le monde. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Fédération mondiale du cœur ont désigné le 29 septembre comme Journée mondiale du cœur. Un rappel simple : les choix d’aujourd’hui peuvent avoir un impact significatif demain.

De petits gestes pour un mode de vie plus sain

Ces choix n’ont pas besoin d’être spectaculaires. De l’heure du coucher à la pratique d’au moins 30 minutes d’exercice, les petites décisions quotidiennes contribuent à un mode de vie plus sain. La Samsung Galaxy Watch peut aider à intégrer cette prévention proactive au quotidien en surveillant le sommeil, le niveau d’activité, le stress et la tension artérielle.

HeartHealth Score : comprendre son corps en un coup d’œil

Les Life’s Essential 8 de l’American Heart Association

L’American Heart Association recommande de considérer les « Life’s Essential 8 » comme des mesures clés pour améliorer et maintenir le bien-être cardiovasculaire : alimentation, exercice physique, sommeil, poids, tension artérielle, glycémie, cholestérol et arrêt du tabac.

Un score unique et intuitif

Le HeartHealth Score de Samsung Health est conçu pour accompagner l’utilisateur dans cette démarche. Il suit et analyse des indicateurs complexes comme la durée du sommeil, le niveau d’activité quotidien, la composition corporelle et la charge vasculaire, avant de les convertir en un score unique, simple à comprendre et à suivre.

Imaginez que vous manquiez votre séance d’exercice quotidienne pendant quelques jours : votre Samsung Galaxy Watch détecte la baisse de votre niveau d’activité modérée à élevée, reflète ce changement par une baisse de votre HeartHealth Score et vous recommande d’aller courir. Directement depuis le poignet, la montre fournit des données personnalisées pour reconnaître les changements, comprendre ses habitudes et en adopter de plus saines.

Technologie de capteurs avancée : de la mesure à la compréhension Technologie de capteurs avancée : de la mesure à la compréhension

BioActiveSensor : trois capteurs en un

Les Samsung Galaxy Watch sont équipées d’un BioActiveSensor avancé qui intègre trois capteurs de précision en un seul : un capteur de fréquence cardiaque optique (PPG), un capteur d’électrocardiogramme (ECG) et un capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).

Tension artérielle et ECG au poignet

Avec un étalonnage effectué seulement une fois toutes les quatre semaines à l’aide d’un tensiomètre domestique, il est possible de contrôler sa tension artérielle à son poignet, n’importe où et n’importe quand. En plaçant le doigt sur l’électrode latérale de la montre pendant seulement 30 secondes, celle-ci effectue un électrocardiogramme pour détecter les signes de battements cardiaques anormaux tels que la fibrillation auriculaire ou les battements ectopiques.

IHRN : détecter les rythmes cardiaques irréguliers

La fonctionnalité Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN) détecte les signaux cardiaques anormaux. Elle surveille le rythme cardiaque de l’utilisateur tout au long de la journée et fournit une notification proactive si des signes anormaux se répètent. Dans plusieurs pays, ces notifications ont permis la détection précoce de risques tels que l’athérosclérose ou l’infarctus du myocarde.

Soins 24h/24 : un suivi proactif, même pendant le sommeil Soins 24h/24 : un suivi proactif, même pendant le sommeil

Cinq signes vitaux analysés pendant la nuit

Votre cœur fonctionne que vous soyez éveillé ou endormi. Lorsque vous portez votre Samsung Galaxy Watch pour dormir, elle analyse cinq signes vitaux majeurs : la fréquence cardiaque pendant le sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température de la peau et la saturation en oxygène du sang. Ces signaux sont comparés à votre valeur de référence personnelle.

Des notifications en cas d’écart significatif

À votre réveil, votre Samsung Galaxy Watch vous enverra une notification si elle détecte des écarts significatifs par rapport à votre valeur de référence. En signalant rapidement les changements importants, elle vous donne l’occasion de vous reposer, de récupérer ou de consulter un médecin avant que de petits problèmes ne deviennent plus importants.

Partage des données de santé : prendre soin de ses proches Partage des données de santé : prendre soin de ses proches

Health Data Sharing

Prendre soin de son propre cœur n’est qu’un aspect de l’histoire. Des parents aux conjoints, des frères et sœurs aux grands-parents, jusqu’aux amis, le fardeau consistant à veiller sur le cœur de ses proches est lourd à porter. La fonctionnalité Health Data Sharing de Samsung Health allège cette charge en partageant en temps réel certaines données convenues : nombre de pas, pression artérielle, fréquence cardiaque, suivi du traitement médicamenteux, etc.

Rester connecté malgré la distance

Vous pouvez vérifier si vos parents qui vivent loin ont bien fait leur promenade quotidienne ou pris leurs médicaments à l’heure, comme si vous étiez à leurs côtés.

Une prévention proactive, surtout en période de transition saisonnière

La Journée mondiale du cœur coïncide avec la transition saisonnière, lorsque des vents froids commencent à souffler le matin et le soir. À mesure que l’écart de température entre le jour et la nuit s’accroît, les vaisseaux sanguins se contractent, augmentant fortement le risque de maladies cardiovasculaires.

La clé de la prévention des maladies cardiaques ne réside pas dans un traitement réactif, mais dans des habitudes proactives consistant à être attentif aux signaux subtils que votre corps envoie chaque jour. Avec la Samsung Galaxy Watch, Samsung propose un partenaire bien-être fiable qui accompagne l’utilisateur 24h/24 et 7j/7.

À retenir À retenir

La Journée mondiale du cœur rappelle l’importance de la prévention cardiovasculaire au quotidien. La Samsung Galaxy Watch et Samsung Health permettent de suivre des indicateurs comme le sommeil, l’activité, la tension artérielle, la fréquence cardiaque ou le rythme cardiaque, et de partager certaines données avec ses proches. Un accompagnement connecté pensé pour aider chacun à prendre soin de son cœur, jour après jour.