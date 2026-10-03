Forum Fin4Youth+ à Tunis : comment rendre les PME à fort impact plus bancables et mieux financées

L’accès au financement demeure un enjeu majeur pour le développement des petites et moyennes entreprises (PME), la création d’emplois et les opportunités économiques en Tunisie. C’est dans ce contexte que l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la CDC Gestion, organise à Tunis le Forum Fin4Youth+ « Vers des projets plus bancables et à fort impact », dans le cadre du programme Fin4Youth+.

Un enjeu majeur pour l’emploi et l’économie tunisienne

Le chômage des jeunes atteint 36,8 % au deuxième trimestre 2025

Le Forum se tient dans un contexte économique et social difficile. Le taux de chômage des jeunes atteignait 36,8 % au deuxième trimestre 2025, tandis que l’accès au financement reste un défi pour de nombreuses entreprises.

Les régions de l’intérieur et les projets portés par les jeunes et les femmes en première ligne

Cet enjeu revêt une importance particulière pour les entreprises portées par des jeunes et des femmes, ainsi que pour celles implantées dans les régions de l’intérieur. L’objectif est de créer les conditions permettant à davantage de porteurs de projets de transformer leurs idées en opportunités d’investissement durable.

Un forum pour confronter besoins des entreprises et attentes des financeurs

Identifier les blocages et faire émerger des pistes d’action

Réunissant des structures d’accompagnement, des institutions financières, des organismes d’investissement et des acteurs publics et privés, le Forum se veut un espace de dialogue et de passage à l’action. Il vise à confronter les besoins des entreprises aux attentes des financeurs, à identifier les principaux blocages et à faire émerger des pistes d’action pour mieux préparer et orienter les porteurs de projets à impact.

La préparation des projets, facteur clé d’accès au financement

Le Forum met l’accent sur un enjeu central : la qualité de la préparation et de l’analyse des projets constitue un facteur important pour faciliter leur accès aux différentes solutions de financement. À travers les échanges entre les parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial et financier, ainsi que la présentation d’approches et d’outils concrets, il vise à renforcer la compréhension des attentes des investisseurs et à faire progresser les pratiques de préparation des projets.

COMFAR : l’outil de l’ONUDI pour analyser la faisabilité des projets

Évaluer la viabilité économique et financière

Parmi les outils présentés figure COMFAR, l’outil de l’ONUDI qui permet d’analyser la faisabilité économique et financière des projets d’investissement et d’appuyer l’évaluation de leur viabilité et de leurs risques.

Mieux comprendre les attentes des investisseurs

COMFAR s’inscrit dans la logique du Forum : aider les porteurs de projets à mieux structurer leur dossier, à anticiper les exigences des financeurs et à améliorer leurs chances d’accéder aux financements disponibles.

Fin4Youth+ : une initiative conjointe ONUDI-PNUD-CDC Fin4Youth+ : une initiative conjointe ONUDI-PNUD-CDC

Faciliter l’accès des PME à des financements adaptés

Le Forum s’inscrit au cœur de Fin4Youth+, une initiative conjointe menée par le PNUD et l’ONUDI, en partenariat avec la CDC et la CDC Gestion. Elle vise à faciliter l’accès des PME, notamment celles portées par des jeunes et des femmes, à des opportunités de financement adaptées.

Un accompagnement des porteurs de projets et des acteurs de l’écosystème

Fin4Youth+ contribue à renforcer cet écosystème en accompagnant le Fonds IMPACT compartiment corridor, les porteurs de projets et les différents acteurs concernés. Cet accompagnement passe par le renforcement des capacités, l’amélioration de la préparation et de l’analyse des projets, ainsi que la mise à disposition d’outils et de mécanismes de financement innovants. L’objectif : faire émerger des projets mieux structurés, viables et bancables, notamment pour les PME portées par des jeunes et des femmes dans les régions ciblées.

Corridor économique et Fonds IMPACT : 42 millions de dinars pour les PME à impact

Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan au cœur du dispositif

L’ambition de Fin4Youth+ prend forme dans le cadre du Corridor économique, qui vise à renforcer les opportunités économiques et d’emploi dans les régions de Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan. Elle s’articule avec le Fonds IMPACT, géré par la CDC à travers sa filiale CDC Gestion et doté de 42 millions de dinars dédiés au Corridor économique, pour soutenir le financement de PME porteuses de projets à fort impact durable.

Des tickets d’investissement de 100 000 à 1 million de dinars

Le Fonds IMPACT vise à soutenir 70 PME, à travers des tickets d’investissement allant de 100 000 à 1 million de dinars. Il cible des projets à fort impact environnemental et social, notamment dans les régions de Kasserine et Sidi Bouzid, avec un focus sur les projets portés par les femmes.

Objectif : soutenir 70 PME

En renforçant la préparation et la structuration des projets, Fin4Youth+ joue un rôle important pour rapprocher les PME de ces opportunités d’investissement. L’ambition est de contribuer à la croissance, à l’emploi et au développement régional.

Lassaad Ben Hassine, représentant de l’ONUDI en Tunisie

« À travers Fin4Youth+, nous voulons contribuer à rapprocher les projets à fort potentiel des exigences de financement. Il s’agit de créer les conditions permettant aux entrepreneurs dans les régions ciblées de mieux transformer leurs idées de projets en vraies opportunités d’investissement durable. »

Nejia Gharbi, directrice générale de la CDC et présidente du conseil d’administration de CDC Gestion

« Avec 42 millions de dinars dédiés au Corridor Économique, le Fonds IMPACT vise à soutenir 70 PME, à travers des tickets d’investissement allant de 100 000 à 1 million de dinars, ciblant des projets à fort impact environnemental et social notamment dans les régions de Kasserine et Sidi Bouzid avec un focus sur les projets portés par les femmes. En renforçant la préparation et la structuration des projets, Fin4Youth+ joue un rôle important pour rapprocher les PME de ces opportunités d’investissement et contribuer ainsi à la croissance, à l’emploi et au développement régional. »

À retenir À retenir

Le Forum Fin4Youth+ « Vers des projets plus bancables et à fort impact » réunit à Tunis les acteurs de l’écosystème entrepreneurial et financier autour d’un objectif clair : améliorer l’accès des PME, en particulier celles portées par des jeunes et des femmes dans les régions de l’intérieur, à des financements adaptés. Porté par l’ONUDI, le PNUD, la CDC et la CDC Gestion, il s’appuie sur le programme Fin4Youth+, le Corridor économique et le Fonds IMPACT, doté de 42 millions de dinars, pour soutenir 70 PME à fort impact environnemental et social.

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