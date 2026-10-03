Énergies renouvelables : malgré un record en 2025, le monde doit plus que doubler la cadence pour atteindre l’objectif de 2030

Avec 5,15 térawatts (TW) de puissance renouvelable installée fin 2025, le monde peut encore atteindre l’objectif mondial de triplement des énergies renouvelables d’ici 2030. Mais selon un rapport officiel publié le 21 septembre 2026, il faudra installer plus de capacités entre 2026 et 2030 que durant toutes les années précédentes réunies.

Un rapport officiel tire la sonnette d’alarme

5,15 TW installés fin 2025, objectif 11,2 TW en 2030

Le rapport publié conjointement par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la présidence de la COP31 (Turquie) et la Global Renewables Alliance (GRA), lors de la Semaine climatique de New York, constitue la troisième évaluation des progrès vers les objectifs énergétiques historiques fixés par le Consensus des Émirats arabes unis lors de la COP28.

Avec un total de 5,15 TW de puissance d’énergies renouvelables installée à la fin de 2025, le monde peut encore combler l’écart pour atteindre l’objectif mondial convenu. Mais pour tripler les énergies renouvelables et les porter à 11,2 TW d’ici 2030, la puissance installée doit plus que doubler par rapport aux niveaux actuels.

693 GW ajoutés en 2025, mais 1 200 GW par an nécessaires entre 2026 et 2030

Malgré un ajout record de 693 gigawatts (GW) en 2025, une moyenne annuelle de 1 200 GW devra être installée entre 2026 et 2030. Atteindre ce niveau de déploiement marquerait un changement structurel majeur dans le système énergétique mondial.

Efficacité énergétique : seulement 2 % d’amélioration en 2025

Un rythme très inférieur à l’objectif

Le rapport « Delivering on the UAE Consensus: Tracking progress toward tripling renewable energy capacity and doubling energy efficiency by 2030 » montre également que l’intensité énergétique s’est améliorée d’environ 2 % en 2025.

Objectif de 4 % par an

Cette progression est bien inférieure aux 4 % nécessaires pour atteindre l’objectif d’économies d’énergie du Consensus des Émirats arabes unis. L’efficacité énergétique prend donc du retard, alors que la demande d’électricité augmente plus rapidement que prévu.

Quatre priorités pour accélérer avant la COP31

Le rapport met en lumière les progrès, les opportunités et les défis persistants en matière d’investissements, de réseaux et d’électrification. Il exhorte les décideurs politiques à prendre des mesures plus audacieuses avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya, en Turquie.

Mettre à niveau les réseaux

Il faudra investir près de 1 000 milliards de dollars américains par an entre 2026 et 2030, soit plus du double des niveaux de 2025. L’infrastructure des réseaux n’a pas réussi à suivre le rythme du déploiement des énergies renouvelables.

Déployer des technologies électriques efficaces

La priorité est de répandre les systèmes de batteries, le stockage et la flexibilité pour répondre à la demande croissante. Avec la baisse des coûts du stockage par batterie de 30 % entre 2024 et 2025, et de 95 % depuis 2010, le stockage d’énergie joue un rôle pivot pour assurer des systèmes électriques fiables basés sur les énergies renouvelables.

Promouvoir les énergies renouvelables 24h/24 et 7j/7

Il s’agit de combiner le solaire, l’éolien et le stockage pour obtenir une alimentation stable, compétitive et continue. Les énergies renouvelables continues, associant solaire et stockage, se généralisent et représentaient environ un quart du solaire à l’échelle des services publics mis en service dans le monde en 2025.

Exploiter l’intelligence artificielle

La numérisation et l’IA peuvent aider à aligner la demande croissante d’électricité sur l’approvisionnement en énergie propre et à améliorer la gestion des systèmes.

Réactions internationales : un appel à aller plus vite

António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies

« Les records en matière d’énergies renouvelables sont battus année après année à mesure que la révolution de l’énergie propre s’accélère. Mais nous devons aller plus loin et plus vite pour éliminer les goulets d’étranglement qui retardent la transition, stimuler les investissements dans les pays en développement et rompre définitivement avec notre dépendance aux combustibles fossiles volatils. »

Francesco La Camera, Directeur général de l’IRENA

« Les énergies renouvelables peuvent encore combler l’écart d’ici 2030, mais l’efficacité énergétique prend du retard, la demande d’électricité augmente plus rapidement que prévu et l’infrastructure des réseaux n’a pas réussi à suivre le rythme du déploiement des énergies renouvelables. Face aux signes indiquant que la production pourrait également ralentir, nous avons besoin d’un examen de réalité sur notre ambition pour 1,5 °C. La feuille de route révisée de l’IRENA est claire : nous devons agir plus vite, électrifier plus vite et construire les systèmes nécessaires pour y parvenir. Cela signifie qu’il faut intensifier et moderniser rapidement la production d’énergies renouvelables, les réseaux, le stockage et la flexibilité. L’électrification par les énergies renouvelables est l’un des leviers politiques les plus puissants pour accélérer et stimuler l’action. »

Murat Kurum, Président désigné de la COP31

« Ce rapport montre une transition en cours, mais trop inégale. En tant que présidence de la COP31, nous plaçons l’électrification au cœur de notre agenda, car elle améliore l’efficacité, réduit notre dépendance envers des marchés énergétiques volatils et est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques que nous avons déjà fixés. À Antalya, nous mobiliserons le monde autour d’un nouvel objectif fondé sur la science : 35 % de la consommation énergétique finale couverte par l’électricité d’ici 2035. Atteindre cet objectif exigera de se concentrer en priorité sur les bâtiments, les transports et l’industrie, soutenus par des réseaux résilients et des financements. J’invite chaque acteur à s’aligner sur cet objectif et à apporter ses solutions à Antalya. »

Chris Bowen, Ministre australien du Changement climatique et de l’Énergie

« L’engagement de la COP28 visant à tripler les énergies renouvelables et à doubler l’efficacité énergétique a tracé une voie claire. La mise à jour qu’a fournie l’IRENA montre que les progrès réalisés vers cet objectif sont insuffisants et que nous devons accélérer nos efforts et soutenir les investissements dans l’électrification, qu’il s’agisse de réseaux modernes, de stockage ou d’une électricité propre, abordable et fiable. L’Australie travaille en étroite collaboration avec la Turquie pour veiller à ce que la COP31 soit une “COP de l’électrification”. »

Ben Backwell, Président de la Global Renewables Alliance

« Nous assistons à un virage irréversible vers les énergies renouvelables en tant que moteur de croissance dominant de l’économie. La dynamique est de notre côté, et cela marque le début d’une nouvelle ère dans la transition énergétique. Les récents chocs géopolitiques ont menacé les économies du monde entier et remis la sécurité énergétique au sommet de l’agenda mondial. Les énergies renouvelables nous offrent une voie vers la sécurité, en réduisant la dépendance aux combustibles importés, en créant des emplois qualifiés et en stimulant la croissance. Des progrès remarquables ont été accomplis, avec plus d’énergies renouvelables déployées en 2025 que jamais auparavant, réduisant l’écart pour atteindre l’objectif de triplement, mais il nous reste encore du chemin à parcourir pour installer plus de puissance de production d’ici 2030 que dans toutes les années précédentes réunies. Les gouvernements doivent passer la vitesse supérieure et faire des énergies renouvelables une priorité économique nationale dès aujourd’hui. Cela implique de travailler avec les entreprises pour lever les obstacles aux projets d’énergies renouvelables, en élargissant les réseaux, en déployant le stockage et en électrifiant les foyers, les transports et l’industrie. Le gain est énorme : des économies plus fortes, une plus grande sécurité énergétique et de meilleures conditions de vie. »

Solaire, stockage et électrification : les moteurs de la transition

Le solaire, pilier de la transition énergétique mondiale

Les énergies renouvelables constituent la source d’électricité nouvelle la plus compétitive sur le plan des coûts dans la plupart des marchés en 2025. Le solaire, en particulier, connaît des taux d’installation record année après année. Les ajouts nets de capacité annuelle moyenne devraient doubler d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2025.

Les renouvelables intermittentes dépasseront les fossiles d’ici 2030

D’ici 2030, les énergies renouvelables intermittentes, telles que le solaire et l’éolien, dépasseront la capacité totale des combustibles fossiles et représenteront environ 62 % de la puissance totale installée, contre 35 % en 2025.

Le stockage par batterie, clé de la fiabilité

Avec la baisse des coûts du stockage par batterie de 30 % entre 2024 et 2025 et de 95 % depuis 2010, le stockage d’énergie joue un rôle pivot pour assurer la réussite de systèmes électriques fiables basés sur les énergies renouvelables.

L’électrification, levier majeur de décarbonation

L’électrification joue un rôle clé pour honorer le Consensus des Émirats arabes unis visant à doubler le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici 2030. Grâce à l’augmentation de l’offre d’électricité à base d’énergies renouvelables, l’électrification devient un multiplicateur pour la décarbonation. Au-delà de 2030, une nouvelle accélération sera indispensable pour faire passer l’électrification mondiale à 35 % d’ici 2035. Cette feuille de route, actuellement débattue dans le cadre de la COP31, pourrait offrir un point de repère précieux pour généraliser une électrification efficace et renouvelable dans les secteurs de consommation finale.

À retenir

Le monde a installé un record de 693 GW d’énergies renouvelables en 2025, portant la capacité totale à 5,15 TW. Mais pour atteindre 11,2 TW d’ici 2030, il faudra installer en moyenne 1 200 GW par an entre 2026 et 2030, soit plus que toutes les années précédentes réunies. L’efficacité énergétique progresse trop lentement, à environ 2 % en 2025 contre 4 % nécessaires. Réseaux, stockage, flexibilité, renouvelables 24h/24, IA et électrification sont les priorités mises en avant avant la COP31 à Antalya. Le solaire et le stockage tirent la transition, tandis que l’objectif de 35 % d’électricité dans la consommation finale d’ici 2035 devient un nouveau repère scientifique.

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