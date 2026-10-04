Santé en Tunisie : de la crise COVID à la transformation

Santé en Tunisie : de la crise COVID à la transformation

Face à la pandémie, la Tunisie et la Banque mondiale ont bâti un partenariat qui a dépassé l’urgence pour faire émerger un système de santé plus résilient, plus équitable et tourné vers l’innovation.

Une réponse d’urgence fondée sur la confiance

Lorsque la COVID-19 frappe la Tunisie en 2020, les vulnérabilités d’un système de santé pourtant dévoué apparaissent au grand jour. La question n’est plus de savoir s’il faut réformer, mais à quelle vitesse agir et jusqu’où aller.

Plus de 140 millions USD mobilisés

Avec le gouvernement tunisien, la Banque mondiale contribue à mobiliser plus de 140 millions USD de financements d’urgence. Ces fonds permettent d’acquérir des équipements de protection pour les soignants, de fournir de l’oxygène médical à 118 centres de santé, de renforcer les soins intensifs dans 45 hôpitaux et d’installer 500 unités de dialyse. La campagne de vaccination administre six millions de doses.

La confiance, moteur de l’action

Tout au long de cette période, un facteur s’impose : la confiance entre les équipes. Construite sur des échanges directs, une communication transparente et un sentiment d’urgence partagé, elle a permis d’agir plus vite, de surmonter les difficultés et de garder une vision commune.

De l’urgence à la transformation durable

Une réponse d’urgence, aussi efficace soit-elle, ne suffit pas à transformer un système de santé. La Tunisie choisit de tirer les leçons de la pandémie pour en sortir plus solide.

Un nouveau projet de 125 millions USD

Alors que la phase aiguë de la COVID-19 s’estompe, un nouveau projet de santé de 125 millions USD voit le jour. Il combine un financement de la Banque mondiale et une contribution du Fonds de lutte contre les pandémies, auquel la Tunisie a été sélectionnée après un processus très compétitif. Ce projet soutient la modernisation de plus de 50 laboratoires de santé publique, la mise à niveau du Centre des Opérations d’Urgence de Santé Publique et l’extension de la surveillance nationale des maladies.

Les soins primaires au cœur du réseau

La Tunisie compte plus de 2 000 centres de soins primaires. Longtemps isolés, avec une connectivité limitée et une qualité inégale, ils doivent être modernisés et intégrés dans un véritable réseau national. Objectif : des soins mieux coordonnés, plus continus et davantage fondés sur les données, quel que soit le lieu de résidence du patient.

Réduire les inégalités géographiques

Les résultats de santé restent façonnés par la géographie. Un enfant né dans une ville côtière accède plus facilement aux spécialistes et aux examens qu’un enfant né dans un gouvernorat de l’intérieur. Réduire ces écarts n’est pas qu’un défi technique : c’est une exigence d’équité.

L’innovation comme levier stratégique

La Tunisie a adopté l’innovation non pas comme un luxe, mais comme un véritable levier de transformation du système de santé.

Chirurgie robotique et technologies de pointe

Le pays déploie la chirurgie robotique, des plateformes de navigation en neurochirurgie et des outils de diagnostic de nouvelle génération, comme la spectrométrie de masse et le dépistage du VPH. Ces technologies sont introduites dans les hôpitaux publics afin que l’excellence médicale reste accessible à tous.

La santé numérique en première ligne

Un système national d’information pour la gestion des ressources humaines en santé est en cours de déploiement. Un système de gestion des équipements améliore les achats et la chaîne d’approvisionnement, tirant les leçons des pénuries vécues pendant la COVID-19.

Pacte national de santé et intelligence artificielle

Dans le cadre de l’initiative « Health Works » de la Banque mondiale, la Tunisie rejoint l’Initiative des Pactes Nationaux de Santé. Son pacte placera la santé numérique au cœur des priorités : télémédecine, interopérabilité, systèmes d’information sanitaire et services fondés sur l’IA. Il devrait être validé lors de la Conférence régionale sur la santé numérique, à Tunis, le 1er octobre, aux côtés de l’AFD, de la GIZ, de l’UNICEF, de l’OMS et d’autres partenaires.

Se préparer aux prochaines urgences sanitaires

La véritable question n’est plus de savoir si une nouvelle urgence surviendra, mais si le pays sera prêt à y répondre plus rapidement et plus efficacement.

Un système mieux armé

Le Centre des Opérations d’Urgence de Santé Publique est en cours de modernisation, tandis que les systèmes nationaux de surveillance des maladies sont renforcés et étendus.

One Health et coopération régionale

Aux côtés de l’Alliance quadripartite des Nations Unies, la Tunisie fait progresser l’approche « Une seule santé » (One Health), qui relie santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. En accueillant un Centre régional One Health à Tunis, elle contribue à renforcer la préparation sanitaire dans la région MENA. Cette dynamique trouvera un écho mondial lors du Sommet sur la Couverture Santé Universelle, à Tokyo, en décembre 2026.

Un partenariat au-delà du financement

Avec le recul, ce que la Tunisie et la Banque mondiale ont construit en six ans dépasse un simple accord de financement. C’est une relation fondée sur des discussions franches, un respect mutuel et une convergence d’objectifs. Les désaccords ont été surmontés, les blocages institutionnels levés et les étapes franchies célébrées ensemble.

La pandémie a rendu le statu quo intenable, mais elle a aussi fait émerger une combinaison rare : volonté politique, urgence sociale et énergie professionnelle. Ce changement est irréversible. Il appartient avant tout au peuple tunisien et aux professionnels de santé qui le servent chaque jour.

Le travail est loin d’être terminé. Un système de santé n’est jamais achevé : il doit s’adapter aux nouveaux besoins, aux nouvelles technologies et aux nouvelles menaces. Mais la Tunisie a déjà changé d’ambition, de données et de connectivité. Objectif : placer la santé de chaque Tunisienne et de chaque Tunisien au cœur d’un avenir plus juste et plus prospère.

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