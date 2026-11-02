Sharjah dévoile Uruk, une nouvelle génération de villes durables conçues pour l’ère post-intelligence artificielle

En présence de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et souverain de Sharjah, et de Son Altesse Cheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, présidente de l’American University of Sharjah et présidente du Sharjah Research, Technology and Innovation Park, un modèle pionnier de ville de nouvelle génération, conçu pour l’ère post-intelligence artificielle et baptisé « Uruk », a été dévoilé.

Le projet a été présenté lors de l’ouverture de la deuxième édition de Sharjah Next, dans le cadre d’un partenariat stratégique entre le Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK), l’American University of Sharjah (AUS) et SEE Holding. Ce partenariat réunit leurs compétences respectives en matière d’innovation, de recherche scientifique et de développement urbain durable.

Uruk propose une nouvelle vision de la vie urbaine, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et l’autonomie en matière de ressources pour créer une abondance de ressources et de temps, améliorant ainsi la qualité de vie et le bien-être des habitants.

Conçue pour atteindre l’autosuffisance et produire l’intégralité de son énergie à partir de sources solaires, éoliennes et de biogaz, la ville intégrera également des systèmes de dessalement des eaux souterraines, de réutilisation des eaux traitées et de gestion circulaire des déchets. L’agriculture en intérieur et en plein air, l’élevage de poissons, la production d’œufs et de miel, ainsi que des parcelles agricoles privées mises à la disposition des résidents contribueront à la production alimentaire locale, complétée par l’approvisionnement auprès de fournisseurs établis à Sharjah.

Hussain Al Mahmoudi, PDG de SPARK, a déclaré : « Notre ambition est de créer une ville d’innovation fondée sur l’intelligence artificielle, où la technologie est intégrée dès la conception aux fondements mêmes de la ville. Une ville où les chercheurs travaillent aux côtés des entrepreneurs, où les entreprises internationales collaborent avec les universités, où les idées sont mises à l’épreuve dans des conditions réelles et où les innovations passent plus rapidement des laboratoires à la société.»

Faris Saeed, fondateur et président de SEE Holding, a déclaré : « La véritable mesure du progrès ne réside pas dans ce que la technologie est capable d’accomplir, mais dans ce qu’elle rend possible pour les individus. Lorsqu’une ville produit ses ressources essentielles, les gère intelligemment et allège les contraintes du quotidien, elle offre à ses habitants quelque chose d’inestimable : davantage de temps à consacrer à leur famille, à la créativité, à leur santé et à la vie communautaire.»

Uruk déploiera des systèmes robotiques et intelligents pour assurer divers services du quotidien, notamment les livraisons, le nettoyage et la sécurité, réduisant ainsi les tâches courantes qui incombent aux habitants. Son aménagement urbain privilégiera la marche et le vélo, ainsi que les solutions de mobilité électrique et partagée.

La ville servira également de laboratoire vivant pour la recherche et l’innovation, permettant aux chercheurs, aux étudiants et aux entrepreneurs de développer et de tester des technologies émergentes dans des conditions réelles. Les habitants participeront activement à la conception de solutions répondant aux besoins de leur communauté, contribuant ainsi à accélérer leur mise en application.

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