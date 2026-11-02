Rasan maintient sa forte dynamique au cours des neuf premiers mois de 2026, avec un chiffre d’affaires de 819 millions de SAR, en hausse de 64 % sur un an

Un chiffre d’affaires trimestriel record au troisième trimestre 2026, porté par les meilleures performances historiques du segment de l’assurance automobile pour les particuliers

Rasan Information TechnologyCompany (Tadawul : 8313), plateforme leader de l’Insurtech et de la Fintech en Arabie saoudite, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2026, faisant état d’une croissance soutenue, d’une forte rentabilité et d’un chiffre d’affaires trimestriel record au troisième trimestre.

Principaux indicateurs financiers

Primes brutes émises (GWP) : 8,6 milliards de SAR, en hausse de 42 % sur un an.

Chiffre d’affaires : 819 millions de SAR, en hausse de 64 % sur un an, avec un chiffre d’affaires trimestriel record de 301 millions de SAR au troisième trimestre 2026.

EBITDA ajusté : 359 millions de SAR, en progression de 92 % sur un an, avec une marge atteignant 43,8 %.

Bénéfice net ajusté : 330 millions de SAR, en hausse de 91 % sur un an, avec une marge de 40,3 %.

Bénéfice net publié : 284 millions de SAR, en progression de 93 % sur un an.

Performances opérationnelles

Les résultats de Rasan au cours des neuf premiers mois de l’année témoignent d’une solide exécution dans l’ensemble de ses activités. Le segment de l’assurance automobile pour les particuliers (MotorRetail) a enregistré une croissance de 34 %, atteignant 331 millions de SAR, et réalisé son meilleur trimestre historique.

Le segment de l’assurance des véhicules en leasing (Motor Leasing) a plus que doublé son chiffre d’affaires, pour atteindre 340 millions de SAR, tandis que le segment de l’assurance santé a progressé de 18 % sur un an.

L’assurance des contrats de travailleurs domestiques s’est distinguée parmi les nouveaux produits, contribuant à diversifier les sources de revenus.

Forte amélioration du levier opérationnel

La marge d’EBITDA ajusté a progressé de 6,4 points de pourcentage pour atteindre 43,8 %, la croissance du chiffre d’affaires ayant largement dépassé celle des coûts.

La marge bénéficiaire nette ajustée a augmenté de 5,8 points de pourcentage, à 40,3 %, soutenue par un modèle économique sans endettement et peu capitalistique.

« Les performances de Rasan au cours des neuf premiers mois de l’année reflètent une stratégie délibérée : consolider nos activités principales tout en élargissant l’écosystème de notre plateforme. Le segment de l’assurance automobile pour les particuliers a réalisé son meilleur trimestre historique », a déclaré Nicola Garelli, directeur général de Rasan. « Notre croissance de 64 % du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une amélioration de la rentabilité, sans compromettre nos marges. Nos priorités sont claires : capitaliser sur cette dynamique, renforcer notre position de leader sur les marchés où nous opérons et créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires, tout en contribuant à la réalisation de la Vision du Royaume. »

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