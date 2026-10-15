Samsung Health : un démarrage simplifié et un coaching sur mesure

Le programme Sleep Coaching commence par trois jours de collecte de données et s’adapte chaque semaine, tandis que Running Coach propose un entraînement plus avancé et l’intégration des itinéraires Strava

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui une mise à jour majeure de l’application Samsung Health, ce qui facilite encore davantage le démarrage du Sleep Coaching. En effet, moins de données sont nécessaires pour commencer. La mise à jour propose en outre des conseils de sommeil plus personnalisés et des niveaux plus variés pour les programmes d’entraînement, afin d’aider les utilisateurs à adopter des routines durables et plus actives.

Le coaching du sommeil devient plus accessible et plus personnalisé

Alors que le suivi du sommeil indique aux utilisateurs comment ils ont dormi, Sleep Coaching les aide à mieux dormir. En transposant ses objectifs personnels en matière de sommeil et ses données dans ses habitudes quotidiennes.

Samsung a simplifié le démarrage de la gestion du sommeil. Les utilisateurs peuvent désormais lancer Sleep Coaching avec seulement trois jours de données sur les deux dernières semaines, au lieu de sept jours sur un mois.

Lors de la configuration, les utilisateurs répondent à un questionnaire portant sur la régularité de leur sommeil, les interruptions de sommeil, leur consommation d’alcool et de caféine, ainsi que leur évaluation subjective de la qualité de leur sommeil.

À partir des réponses à ce questionnaire et des données de sommeil recueillies sur trois jours, l’application attribue un symbole Sleep Animal personnalisé et élabore un programme de coaching sur mesure d’une durée de quatre à huit semaines, en fonction des objectifs individuels.

À mesure que les utilisateurs progressent, le programme adapte dynamiquement ses recommandations hebdomadaires pour tenir compte de l’évolution de leurs habitudes de sommeil, en suivant leur satisfaction quotidienne vis-à-vis de leur sommeil et les changements dans leur mode de vie.

Fondé sur les principes de la science comportementale du sommeil, le programme propose aux utilisateurs des listes de contrôle quotidiennes de leurs habitudes et des conseils de sommeil adaptés à leurs progrès. Ce qui permet de mettre plus facilement en place des habitudes équilibrées, comme éviter la caféine en fin de journée et faire des étirements en plein air au réveil.

Les utilisateurs bénéficient également de rapports d’analyse plus intuitifs et plus détaillés. Le nouveau graphique Sleep Balance, en forme de pentagone, regroupe cinq indicateurs clés du sommeil – durée du sommeil, régularité du sommeil, temps d’éveil, satisfaction liée au sommeil et score d’énergie– afin d’offrir une vue d’ensemble immédiate des tendances en matière de sommeil et des points susceptibles de retenir l’attention, sur la base des données collectées ou saisies dans le cadre du sleep coaching.

Les messages quotidiens du matin, qui font le point sur la nuit de sommeil écoulée et proposent des conseils utiles, s’intègrent étroitement aux rapports hebdomadaires et finaux afin d’offrir une vue d’ensemble complète des tendances en matière de sommeil. En associant les actions quotidiennes à ces progrès fondés sur les données, Samsung Health aide les utilisateurs à adopter des habitudes de vie durables, favorisant ainsi leur bien-être au quotidien.

Élargissement des programmes courir et intégration des parcours Strava

Face à la popularité croissante de la course à pied, le programme Running Coach a été mis à jour afin d’offrir une expérience d’entraînement plus dynamique et connectée.

Les niveaux d’entraînement sont passés de 10 à 12. Tandis que les utilisateurs continuent de bénéficier d’un programme d’entraînement personnalisé basé sur un test de course de 12 minutes ou sur l’historique de leurs données de course, cette mise à jour introduit de nouveaux niveaux destinés aux coureurs de niveau intermédiaire et avancé. Ces niveaux d’entraînement dédiés leur permettent de se fixer des objectifs plus ambitieux, de repousser leurs limites et d’améliorer progressivement leurs performances.

Pour célébrer les réussites et entretenir la motivation, Running Coach propose une fonctionnalité améliorée de partage sur les réseaux sociaux. Les coureurs peuvent exporter en toute simplicité leurs données d’entraînement vers des modèles prêts à partager, conçus pour diverses plateformes sociales. Ils peuvent ainsi facilement partager leurs étapes importantes, leurs records personnels et les temps forts de leurs parcours avec leurs communautés de sportifs.

Samsung continue de renforcer la connectivité de son écosystème en intensifiant son partenariat avec Strava, une plateforme mondiale dédiée au fitness. Les utilisateurs peuvent importer leurs itinéraires Strava préférés pour la course à pied, le trail et le cyclisme directement dans Samsung Health. Cette intégration améliore considérablement la compatibilité et l’expérience utilisateur sur les deux plateformes.

« Le coaching personnalisé de Samsung Health permet aux utilisateurs de mieux comprendre leurs données de bien-être et de faire le premier pas vers des changements positifs au quotidien », a déclaré Hon Pak, Senior Vice President and Head of the Digital Health Team for the Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Nous continuerons à tirer parti de l’écosystème Samsung Galaxy et de nos technologies pour construire une plateforme de bien-être de confiance. ».

Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées progressivement via des mises à jour de l’application Samsung Health à partir d’octobre

Sleep Coaching est disponible sur l’application Samsung Health v.6.24 ou d’une version ultérieure et doit être couplé à des smartphones Samsung Galaxy équipés d’Android OS 11 ou d’une version ultérieure. Nécessite des données sur le sommeil d’au moins 3 jours sur une période de 7 à 14 jours. Disponible sur les modèles Samsung Galaxy Watch 4 et ultérieurs, Samsung Galaxy Fit3 et ultérieurs, et Samsung Galaxy Ring. Un compte Samsung est requis.

Pour vérifier le score d’énergie, les données de bien-être enregistrées par la Samsung Galaxy Watch ou la Samsung Galaxy Ring doivent être synchronisées avec l’application Samsung Health. Le résultat est fourni à titre de référence personnelle uniquement et n’est pas destiné à des fins médicales. Un compte Samsung est requis.

Running Coach est disponible sur les téléphones Android (Android 10 ou version ultérieure) et nécessite l’application Samsung Health (v6.30.2 ou version ultérieure). Connexion à un compte Samsung requise. Service disponible uniquement avec la Galaxy Watch8 Series ou les modèles Galaxy Watch ultérieurs.

Strava est disponible dans le monde entier, à l’exception de la Biélorussie, de la Chine, de Cuba, de l’Iran, de la Corée du Nord, de la Syrie, de la Russie, de certaines régions d’Ukraine et de la Corée du Sud.

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