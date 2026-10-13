AdaptAction- La France, à travers l’AFD, et l’Union européenne s’engagent, aux côtés de l’OSS, pour valoriser les savoirs locaux des territoires ruraux, au service de l’adaptation au changement climatique

AdaptAction- La France, à travers l’AFD, et l’Union européenne s’engagent, aux côtés de l’OSS, pour valoriser les savoirs locaux des territoires ruraux, au service de l’adaptation au changement climatique

L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et l’Agence française de développement (AFD) ont signé ce mardi 13 octobre une convention de financement pour la mise en œuvre d’un projet consacré à la capitalisation des savoirs agroécologiques et des pratiques locales au service de l’adaptation des territoires ruraux de la rive sud de la Méditerranée au changement climatique. D’un montant total de 150 000 euros, ce projet est cofinancé par l’OSS, la France, à travers l’AFD, et l’Union européenne.

La cérémonie s’est déroulée au siège de l’OSS à Tunis, en présence de Nabil Ben Khatra, Secrétaire Exécutif de l’OSS, de S.E. Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie et de Christophe Cottet, Directeur de l’AFD en Tunisie. Cette signature illustre l’engagement commun de la France, à travers l’AFD, et de l’Union européenne aux côtés de l’OSS.

Pour la France et pour l’Union européenne, soutenir l’adaptation au changement climatique, c’est d’abord s’engager aux côtés de celles et ceux qui y font face au quotidien. Mis en œuvre par l’OSS dans le cadre du programme AdaptAction–ACAMED, co-financé par l’AFD et par l’Union européenne, le projet répond à un enjeu concret pour les territoires ruraux de la rive sud de la Méditerranée : mieux valoriser les connaissances et les pratiques développées localement pour faire face à la rareté de l’eau, aux sécheresses, à la dégradation des sols et à la fragilisation des systèmes agricoles.

Ces savoirs existent, mais restent souvent dispersés, insuffisamment documentés ou peu pris en compte dans les politiques publiques. Le projet vise à les structurer, à en analyser la portée et à les rendre plus directement mobilisables dans la décision publique.

Le projet portera notamment sur les savoirs liés à la gestion de l’eau et des sols, aux semences, à l’agrobiodiversité, aux systèmes oasiens, aux plantes utiles et aux pratiques de transformation et de conservation des produits locaux. Il analysera également des expériences méditerranéennes afin d’identifier les conditions permettant aux solutions les plus pertinentes d’être reconnues, adaptées à d’autres contextes ou déployées à plus grande échelle.

Une attention particulière sera portée aux conditions dans lesquelles ces savoirs sont détenus et transmis, notamment au rôle des femmes dans la gestion de l’eau, la préservation des semences, la transformation des produits et la transmission des connaissances. L’objectif est de disposer d’une lecture plus complète des réalités territoriales et d’en tenir compte dans les recommandations destinées aux politiques d’adaptation.

Cette démarche donnera lieu à un corpus analytique sur les savoirs agroécologiques, à un bilan comparatif des expériences méditerranéennes et à l’organisation d’une table ronde régionale associant chercheurs, décideurs, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, praticiens et représentants des territoires. À travers cet engagement commun, la France et l’Union européenne réaffirment leur soutien à leurs partenaires africains et méditerranéens face à un défi qui concerne les deux rives. Les enseignements du projet seront partagés avec l’ensemble des pays membres de l’OSS.

Le projet contribuera à mieux intégrer les savoirs agroécologiques et les pratiques locales dans les stratégies d’adaptation de la rive sud de la Méditerranée (Syrie, Liban, Palestine, Jordanie, Égypte, Tunisie, Algérie et Maroc), et à identifier les conditions de passage à l’échelle des solutions ayant fait leurs preuves. Le partenariat permettra également de valoriser, au sein des enceintes internationales telles que les COP et le Forum mondial de l’eau, les initiatives ayant démontré leur contribution à l’adaptation des territoires.

Nabil Ben Khatra, Secrétaire exécutif de l’OSS « L’adaptation au changement climatique se construit au plus près des territoires, en s’appuyant sur les savoirs locaux, l’expertise scientifique et des politiques publiques adaptées aux réalités du terrain. Ce projet ambitionne à transformer les connaissances et les pratiques développées par les communautés en véritables leviers d’action, à travers leur valorisation et leur diffusion à grande échelle. C’est ainsi que nous pourrons renforcer durablement la résilience des territoires et des populations de la rive sud de la Méditerranée. » S.E. Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie « Les pays de la rive sud de la Méditerranée comme la Tunisie ont acquis une vraie expertise pour préserver l’eau, les sols et cultures dans des territoires ruraux confrontés à des conditions climatiques de plus en plus difficiles. La France est heureuse d’appuyer l’Observatoire du Sahara et du Sahel, à travers ce nouveau partenariat avec l’Agence française de développement, pour contribuer positivement à l’agenda des solutions entre les deux rives de la Méditerranée »

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