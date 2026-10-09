Dubaï lance un concours mondial d’agents IA doté de plus de 2,5 millions AED

Le Create AI Agents Championship invite les innovateurs du monde entier à bâtir des solutions concrètes et évolutives

Dubaï, Émirats arabes unis, 9 octobre 2026 — Dubaï veut transformer l’intelligence artificielle en solutions utiles, mesurables et déployables à grande échelle. Le Create AI Agents Championship ouvre ses portes aux innovateurs du monde entier. Objectif : développer des agents d’IA capables de répondre à des défis réels, avec une dotation totale supérieure à 2,5 millions AED.

Un lancement porté par Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Le championnat a été annoncé par S.A. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis, et président du Conseil exécutif de Dubaï.

Il a encouragé les innovateurs du monde entier à participer à cette compétition, qui se veut un accélérateur pour l’IA agentique et les solutions de demain.

Accélérer l’adoption de l’IA agentique

Organisé sous l’égide de Dubai Chamber of Digital Economy, le concours vise à :

accélérer l’adoption de l’ IA agentique ;

soutenir des solutions innovantes fondées sur des agents d’IA ;

favoriser des applications concrètes, un déploiement à grande échelle et une croissance commerciale ;

générer une valeur mesurable pour les particuliers, les entreprises et la société.

Qui peut participer ?

Le concours est ouvert aux innovateurs issus de domaines techniques et non techniques, sans condition d’âge minimum.

Particuliers et équipes

Les particuliers et les équipes peuvent présenter :

une idée innovante ;

un prototype ;

un produit minimum viable (MVP) en phase initiale de développement.

Entreprises existantes

Les entreprises peuvent soumettre une nouvelle solution ou fonctionnalité fondée sur des agents d’IA.

Quatre catégories, quatre chances de se distinguer

Les participants s’affronteront dans quatre catégories.

Best Societal AI Agent

Le meilleur agent d’IA à impact sociétal.

Best Personal AI Agent

Le meilleur agent d’IA personnel.

Best Business AI Agent

Le meilleur agent d’IA pour les entreprises.

Best Youth AI Agent

Le meilleur agent d’IA développé par des jeunes.

Des prix attractifs

Le lauréat de chaque catégorie recevra 550 000 AED. L’un des quatre lauréats se verra également décerner le titre d’AI Agent of the Year, assorti d’un prix de 1 million AED.

Un accompagnement pour transformer les idées en solutions

Le championnat offrira aux participants :

des formations avancées ;

des ateliers pratiques ;

des contenus pédagogiques accessibles en autoformation ;

des sessions spécialisées ;

des programmes de mentorat.

Les participants sont encouragés à identifier les défis prioritaires, à concevoir des agents d’IA pour y répondre, à évaluer leur impact et à explorer leur potentiel de transformation en produits, services et projets commerciaux viables.

Calendrier : inscriptions ouvertes jusqu’en décembre 2026

Les inscriptions ont été ouvertes le 7 octobre et prendront fin en décembre 2026.

Pour en savoir plus

Consultez le site officiel :

http://www.dubaichamberdigital.com/en/create-ai-agents

Lire aussi :