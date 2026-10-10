Almarai dévoile sa stratégie 2026-2031

Plus de 4 milliards de dollars d’investissements pour soutenir une croissance durable

Riyad, Arabie saoudite – 10 octobre 2026 — Almarai passe à la vitesse supérieure. Lors de sa Journée des marchés de capitaux 2026, le premier groupe laitier au monde entièrement intégré verticalement et première entreprise de fabrication et de distribution de produits alimentaires et de boissons dans la région MENA a présenté les grandes lignes de sa stratégie 2026-2031. Objectif : renforcer ses capacités, consolider ses atouts concurrentiels et ouvrir une nouvelle phase de croissance durable.

Une feuille de route ambitieuse pour cinq ans

Devant investisseurs, banquiers, analystes et représentants de la communauté d’affaires, les dirigeants d’Almarai ont dévoilé une stratégie bâtie sur plusieurs décennies d’investissements dans les marques, les capacités de production, les chaînes d’approvisionnement et le capital humain.

Cette nouvelle étape incarne aussi l’ambition de l’entreprise de créer une valeur durable pour ses consommateurs, ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires et les communautés qu’elle accompagne.

Quatre priorités clés

La stratégie 2026-2031 repose sur quatre axes majeurs :

1. Renforcer les catégories de produits phares

Almarai veut consolider ses positions sur ses marchés historiques et ses produits les plus reconnus.

2. S’étendre de manière sélective vers de nouvelles catégories à fort potentiel

Le groupe entend saisir les opportunités de croissance dans des segments porteurs, sans se disperser.

3. Accroître sa présence dans la restauration hors foyer et le e-commerce

L’entreprise veut renforcer sa présence dans des canaux en pleine transformation, notamment la restauration hors foyer et le commerce électronique.

4. Poursuivre son expansion sur les marchés prioritaires de la région

Almarai compte poursuivre son développement dans les géographies clés de la région MENA.

Plus de 4 milliards de dollars d’investissements

Pour soutenir cette ambition, Almarai prévoit d’investir plus de 4 milliards de dollars américains au cours de la période couverte par la stratégie.

Expansion des capacités et résilience de la chaîne d’approvisionnement

Ces investissements viseront à :

soutenir l’expansion des capacités de production ;

renforcer les atouts concurrentiels du groupe ;

favoriser la prochaine phase de croissance durable ;

élargir les choix proposés aux consommateurs ;

renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement ;

consolider les capacités de production locales.

Fawaz Aljasser : « Notre ambition ne se limite pas à la performance financière »

Commentant cette stratégie, Fawaz Aljasser, PDG d’Almarai, a déclaré :

« Notre nouvelle stratégie de croissance s’appuie sur nos marques reconnues et crédibles, nos capacités à la pointe du secteur et sur l’une des plateformes les plus intégrées de la région dans le domaine de l’alimentation et des boissons. Aujourd’hui, nous abordons la prochaine étape de notre développement en nous appuyant sur des bases solides. »

Une création de valeur qui dépasse les chiffres

Le dirigeant insiste sur la dimension durable de cette stratégie :

« Plus important encore, notre ambition ne se limite pas à la performance financière. Nous investissons pour élargir les choix proposés aux consommateurs, renforcer la résilience de notre chaîne d’approvisionnement et consolider nos capacités de production locales. »

Et d’ajouter :

« Nous sommes convaincus que la combinaison des marques de confiance, l’excellence opérationnelle, l’envergure et la résilience dont bénéficie Almarai nous permet de tirer pleinement parti des importantes opportunités qui se présentent, tout en continuant à offrir la qualité et la valeur attendus par les consommateurs. »

Des tendances porteuses pour l’alimentation et les boissons

Les nouvelles opportunités qu’Almarai entend saisir sont portées par plusieurs dynamiques :

les tendances de croissance à long terme du secteur de l’alimentation et des boissons ;

la demande croissante des consommateurs pour des produits de haute qualité ;

les atouts distinctifs d’Almarai dans la production, la chaîne d’approvisionnement, la distribution, l’orientation client et l’innovation.

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