Verdant Capital Hybrid Fund : 316 000 emplois créés en Afrique

Johannesburg, Afrique du Sud, 12 octobre 2026 — Et si le véritable succès d’un investissement ne se mesurait pas seulement au capital déployé, mais aussi aux emplois créés, aux entreprises qui grandissent et aux foyers qui retrouvent de l’espoir ? C’est toute la conviction du Verdant Capital Hybrid Fund (VCHF), qui publie son premier rapport d’impact annuel. Un document clé, à la fois base de référence et promesse d’aller plus loin.

Un rapport pour mesurer ce qui compte vraiment

En 2025, le VCHF a franchi une étape importante. Le fonds a mandaté 60 Decibels pour concevoir un cadre de gestion d’impact conforme aux standards du secteur et mener une évaluation indépendante sur l’ensemble de son portefeuille.

Objectif : comprendre qui les participations du fonds touchent, comment leurs services transforment la vie de leurs clients et, surtout, quelle est leur contribution à la création d’emplois.

60 Decibels, un regard indépendant sur l’impact réel

Les études menées par 60 Decibels ont interrogé plus de 850 clients issus de quatre participations. Elles combinent des données au niveau des entreprises et des témoignages de clients finaux, offrant ainsi une vision plus humaine de l’accès au financement.

Les chiffres clés au 31 décembre 2025

39,5 millions USD déployés dans six investissements

Le Verdant Capital Hybrid Fund a déployé 39,5 millions de dollars dans six investissements. Une somme qui soutient directement des établissements financiers inclusifs à travers l’Afrique.

Plus de 179 000 MPME touchées

Ces investissements ont permis de toucher plus de 179 000 micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Des structures souvent invisibles dans les statistiques, mais essentielles à l’économie réelle.

Plus de 316 000 emplois créés et plus de 1 066 000 emplois soutenus

C’est le chiffre phare de ce rapport : plus de 316 000 emplois créés dans l’ensemble du portefeuille, et plus de 1 066 000 emplois soutenus. Derrière ces nombres, il y a des salaires, des familles, des projets et des trajectoires de vie.

24 projets d’assistance technique

Le fonds ne se contente pas d’investir. Il accompagne. 24 projets d’assistance technique ont été menés pour les participations, avec le soutien de la KfW pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ).

Six participations dans 12 pays africains

Les six participations du VCHF opèrent dans 12 pays africains, principalement des pays à revenus faible et intermédiaire de la tranche inférieure. Une présence qui traduit une ambition panafricaine concrète.

WATU, Mogo, LOLC Africa, Zeepay, UsPlus et Bfree : des investissements qui ouvrent des portes

À ce jour, le Verdant Capital Hybrid Fund a réalisé six investissements dans des établissements financiers inclusifs : WATU, Mogo, LOLC Africa, Zeepay, UsPlus et Bfree.

Par ces investissements, le fonds contribue à élargir l’accès à des solutions financières permettant aux particuliers et aux petites entreprises de développer leurs activités, de renforcer leurs revenus et de créer des emplois.

« Le bon capital, associé à un soutien technique concret »

Pour Edmund Higenbottam, CEO de Verdant Capital, les premiers résultats sont encourageants, mais ils ne sont qu’un début.

« Notre conviction a toujours été que le bon capital, associé à un soutien technique concret, peut aider les prestataires africains de services financiers à atteindre des entreprises mal desservies, à créer des emplois et à améliorer les conditions de vie. Nos premières études d’impact apportent des preuves encourageantes, mais ce n’est qu’un début. Nous nous engageons à utiliser les données et les enseignements de ces études pour renforcer notre approche et approfondir notre mesure d’impact. »

Derrière les chiffres, des entrepreneurs et des familles

Au-delà des statistiques, il y a des personnes qui accèdent enfin à des services financiers. Des entrepreneurs qui développent leur activité. Des foyers qui renforcent leurs moyens de subsistance. Des entreprises qui contribuent à des chaînes de valeur plus résilientes.

Ce rapport marque une étape importante dans le parcours d’impact du VCHF. Il renforce la compréhension des retombées associées à ses investissements et réaffirme son engagement à mesurer non seulement sa portée, mais aussi les changements vécus par les personnes et les entreprises derrière les chiffres.

Et maintenant ? 51 millions USD sous gestion et de nouveaux marchés

Pour l’avenir, le Verdant Capital Hybrid Fund dispose de 51 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds prévoit de faire croître son portefeuille par des investissements supplémentaires et une expansion vers de nouveaux marchés au cours des prochaines années.

Il cherche également à mobiliser des capitaux additionnels auprès d’investisseurs qui partagent son engagement : générer des rendements commerciaux tout en produisant un impact mesurable.

Un partenariat remercié : KfW, BMZ et 60 Decibels

Verdant Capital exprime sa sincère reconnaissance à son partenaire, la KfW Development Bank, pour son soutien indéfectible, ainsi qu’à ses participations pour leur engagement et leur collaboration tout au long de ce processus.

Le fonds remercie également 60 Decibels pour son précieux partenariat à titre de conseiller en mesure d’impact, ainsi que toute l’équipe du Verdant Capital Hybrid Fund pour son dévouement.

Aux côtés de ses partenaires, le VCHF continue de démontrer que rendements commerciaux et impact significatif peuvent aller de pair.

Consultez le rapport dans son intégralité : Click Here

À propos de Verdant Capital

Verdant Capital est un gestionnaire d’investissements panafricain et une banque d’affaires spécialisée dans les marchés du crédit privé et du capital-investissement.

Site web : www.Verdant-Cap.com

À propos du Verdant Capital Hybrid Fund

Le Verdant Capital Hybrid Fund est un fonds d’investissement panafricain géré par Verdant Capital. Il fournit du capital hybride à des établissements financiers inclusifs au service des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et des micro-entrepreneurs.

Le fonds vise des rendements commerciaux assortis d’un impact développemental, en soutenant les établissements financiers qui élargissent l’accès au financement, créent des emplois et renforcent les moyens de subsistance à travers l’Afrique.

Le VCHF investit dans un éventail d’établissements financiers : banques spécialisées, organismes de microfinance, sociétés de crédit-bail et d’affacturage, fintechs et autres établissements financiers non bancaires. Le fonds dispose d’une flexibilité d’investissement via divers instruments de capital hybride, notamment la dette au niveau de la société de portefeuille et la dette subordonnée, avec une forte attention portée au maintien de normes environnementales et sociales élevées.

Un dispositif d’assistance technique de 4,5 millions USD

Le fonds est soutenu par un dispositif d’assistance technique de 4,5 millions de dollars, qui renforce les capacités opérationnelles, organisationnelles, environnementales et sociales des établissements bénéficiaires. Un élément essentiel de la stratégie de valeur ajoutée post-investissement du VCHF.

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