Chantelé Carrington rejoint ACG pour le sport africain

La PDG d’Invest Africa intègre le Conseil consultatif d’African Collaborations Group

LONDRES, Royaume-Uni, 12 octobre 2026 — Une figure majeure du financement et de l’investissement en Afrique rejoint une plateforme qui veut transformer le sport en moteur d’industrialisation. Chantelé Carrington, PDG d’Invest Africa, membre du Groupe d’Investisseurs pour l’Afrique du Gouvernement britannique et ancienne responsable Afrique de PwC UK, intègre le Conseil consultatif d’African Collaborations Group (ACG).

Objectif affiché : faire avancer les districts sportifs et de divertissement à travers le continent, en connectant les projets bancables aux capitaux institutionnels.

Une nomination stratégique pour ACG

ACG est une plateforme d’origination de projets et de collaboration dédiée à l’industrialisation du sport en Afrique. Elle développe des écosystèmes de districts sportifs et de divertissement bancables, capables d’attirer investisseurs privés, institutions financières de développement et partenaires publics.

Pour ACG, l’arrivée de Chantelé Carrington répond à un enjeu central : relier les projets Victory District™ aux investisseurs capables de les financer.

« Chantelé apporte à notre Conseil consultatif ce dont toute plateforme d’origination d’infrastructure a ultimement besoin : l’accès à la communauté d’investisseurs », a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard, Fondateur et Président exécutif d’ACG. « En tant que PDG d’Invest Africa, elle dirige une plateforme de plus de quatre cents organisations membres qui incluent exactement les institutions, sociétés de capital-investissement, IFD et multinationales capables de financer et de participer aux projets Victory District™. »

Qui est Chantelé Carrington ?

Une dirigeante au cœur des marchés africains

Chantelé Carrington est devenue PDG d’Invest Africa en janvier 2024. Cette plateforme d’affaires et d’investissement, forte de plus de soixante-dix ans d’expérience en Afrique, connecte un réseau mondial de multinationales, sociétés de capital-investissement, investisseurs institutionnels, institutions financières de développement, cabinets de services professionnels, organismes gouvernementaux et entrepreneurs.

Invest Africa joue un rôle clé dans l’orientation de capitaux durables vers les opportunités africaines, grâce à de l’intelligence de marché, des événements, des missions commerciales et des services de conseil.

De PwC à Invest Africa

Avant de rejoindre Invest Africa, Chantelé Carrington a passé plusieurs années chez PwC. Elle y a occupé le poste de Responsable stratégique des marchés internationaux pour le Royaume-Uni, supervisant les investissements avec l’Afrique, les États-Unis, le Moyen-Orient, la Chine, le Japon, l’Allemagne, l’Inde, la France, l’Europe centrale et orientale, la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Suisse et l’Asie du Sud-Est.

Elle a également été Directrice des opérations du Groupe Afrique de PwC UK pour l’Alliance UK-Afrique pendant cinq ans, avant d’occuper des fonctions de Responsable des services financiers Afrique et Responsable Afrique du Sud.

Originaire d’Afrique du Sud, elle apporte plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers, le conseil en investissement et la mobilisation de capitaux transfrontaliers à travers l’Afrique, les États-Unis, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Europe.

Un réseau au service du financement des districts sportifs

La nomination de Chantelé Carrington intervient à un moment charnière. L’économie du sport en Afrique devrait atteindre 20 milliards USD d’ici 2035. Pourtant, le continent manque encore d’écosystèmes de districts intégrés pour soutenir un développement à grande échelle.

ACG veut combler cette lacune en dépassant les modèles de développement à site unique. La plateforme originaire des districts mixtes, générateurs de revenus et financièrement viables, en réunissant :

gouvernements et autorités de PPP ;

institutions financières de développement ;

investisseurs privés et sociétés de capital-investissement ;

promoteurs, concepteurs et ingénieurs ;

conseillers juridiques et transactionnels ;

opérateurs, fédérations et ligues sportives ;

partenaires médias et de diffusion ;

institutions académiques et communautés d’accueil.

Dans ce modèle, Chantelé Carrington joue un rôle de passerelle entre les projets Victory District™ et la communauté d’investisseurs. Son expérience chez PwC, notamment dans les flux de capitaux transfrontaliers et la structuration multi-juridictionnelle, est directement pertinente pour ACG.

Le Conseil consultatif, un appui stratégique

Le Conseil consultatif d’ACG fournit des orientations stratégiques tandis que la plateforme origine et structure des projets de districts sportifs et de divertissement à grande échelle à travers l’Afrique.

Avec l’arrivée de Chantelé Carrington, ACG renforce sa capacité à aligner gouvernements, IFD, investisseurs, organismes sportifs et partenaires d’infrastructure autour de projets bancables et livrables.

À propos d’African Collaborations Group (ACG)

African Collaborations Group (ACG) est la principale plateforme stratégique d’origination de projets et de collaboration dédiée à l’industrialisation du sport en Afrique. Elle développe des écosystèmes de districts sportifs et de divertissement bancables.

En réunissant gouvernements, partenaires du secteur privé, institutions financières de développement, acteurs du sport et du divertissement et institutions académiques, ACG crée des parcours structurés qui transforment des concepts en projets de districts investissables et livrables à travers le continent.

Site web : www.ACGafrica.com