Le groupe industriel international R. STAHL ouvre son bureau de développement logiciel et de services digitaux à Tunis

Le groupe industriel international R. STAHL ouvre son bureau de développement logiciel et de services digitaux à Tunis

Le leader technologique de la protection contre les explosions renforce sa capacité numérique avec une première équipe en Tunisie et signe un accord d’adhésion avec l’AHK Tunisie.

Le groupe industriel international R. STAHL, leader technologique mondial et expert des solutions de protection contre les explosions a inauguré officiellement son nouveau bureau de Tunis. L’événement s’est tenu en présence des collaborateurs, des représentants de la presse et de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie).

Présent dans 17 pays à travers ses filiales, R. STAHL assure une distribution mondiale et conduit des projets internationaux sur plusieurs continents. Avec cette implantation en Tunisie, le groupe R. STAHL entend structurer un pôle de développement logiciel, destiné à accélérer le déploiement de ses solutions en mode Software-as-a-Service (SaaS). Dans un second temps, le site a vocation à évoluer en Centre de Services Partagés (CSP).

Pour soutenir son modèle « high mix, low volume » et ses processus de bout en bout (customer-to-customer), R. STAHL renforce sa capacité numérique. La première équipe de Tunis, désormais en place, accélérera le développement logiciel en lien avec les besoins du métier et élargira l’offre de services digitaux du Groupe.

« Nous avons d’innombrables idées dans ce domaine et nous voulons aller plus vite. C’est pourquoi nous avons décidé d’implanter cette capacité en Tunisie. Nous savons que le pays dispose de compétences solides, de talents prêts à relever ces défis et d’experts capables de nous accompagner. Nous ne sommes pas des spécialistes de l’informatique, mais des experts de la protection contre les explosions : c’est là que les deux expertises se rejoignent. » – M. Tobias Popp, Comité exécutif, R. STAHL.

Cette démarche traduit l’ambition du Groupe : intégrer ses produits dans les processus numériques de ses clients, afin de les aider à créer de la valeur dans leurs propres activités, tout en rendant son cœur de métier toujours plus digital.

Cet évènement a été également marqué par la signature d’un accord d’adhésion entre R. STAHL et la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie). Le Groupe a salué le soutien déterminant de l’AHK tout au long d’un processus administratif exigeant, mené à bien dans un délai particulièrement court.

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